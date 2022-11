Concha García presenta su poemario en Córdoba

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, continúa la programación del Centro Andaluz de las Letras en Córdoba con la presentación del nuevo poemario de Concha García, ‘Cuota del mal’, publicado por la editorial Huerga y Fierro. El acto, que se celebrará mañana martes 8 a las 19:30 horas en la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Córdoba (C/ Capitulares, 2), estará conducido por Francisco Gálvez. La entrada es libre hasta completar aforo.

La actividad forma parte del programa ‘Letras Capitales’ que desarrolla el Centro Andaluz de las Letras en todas las capitales andaluzas gracias a la colaboración estable con el sector editorial de ámbito nacional y andaluz. Su objetivo es difundir entre la ciudadanía la obra literaria más actual y de calidad de las creadoras y los creadores más prestigiosos y hacer posible que los lectores conozcan las novedades editoriales más relevantes de la mano de sus protagonistas.

‘Cuota de mal’ (Huerga y Fierro) es un poemario maduro y reivindicativo de la poesía. Este libro recoge el pensamiento y la poética de la cordobesa Concha García (La Rambla, 1956). El poemario recoge las preguntas, más que las respuestas, que se hace con el paso de los años, en una vida dedicada a la literatura, como es la suya. Un vocabulario de colores y de momentos y situaciones nos da cuenta desde su mirada lírica, penetrante e irónica, de las cosas que hay fuera de nuestra mente. La poesía de Concha García siempre nos descubre, con esa su peculiar mirada, toda la realidad que nos rodea. Es capaz y logra elevar la anécdota diaria, el momento, el suceso, a la categoría de poesía, sin tapujos ni ornamentación, ni retórica posible.

Concha García vive entre Barcelona y Córdoba. Autora de ensayos sobre poesía en diversas publicaciones y diarios como: La Lejanía, Cuaderno de Montevideo (Carena, 2013) y Los antiguos domicilios (La Isla de Siltolá, 2015), Desvío a Buenos Aires (Chamán ediciones). Es autora de varios libros de poesía, entre ellos: Acontecimiento (Tusquets, 2008) y El día anterior al momento de quererle (Calambur, 2013), y Las proximidades (Calambur, 2916), Vasta sed (2020, Ed Cántico), La obra reunida: Ya nada es rito y otros poemas (1997-2003) se ha reeditado (Dilema, 2017). Es ganadora de los premios Universidad de León, Barcarola, Jaime Gil de Biedma y Dama de Baza. Fue coordinadora de dos antologías de poesía de la Patagonia argentina editadas en España y es directora de la colección La hora de la estrella en la editorial Cántico.

