Un libro que refleja la realidad de la cárcel: "estar 16 horas en ocho metros"

Manuel Martín trabaja en la prisión del Puerto de Santa María y es uno de los pocos profesores de prisiones que existen en Andalucía, por lo que ha pasado por los 16 módulos del centro en el que trabaja, desde los más cómodos hasta los de aislamiento. En 2019 Martín publicaba su obra Los pasos en el vacío, finalista del Concurso de Novela Negra Bellvei 2019 y que ha presentado en Córdoba en el centro social Rey Heriedia ante jóvenes de la ciudad. En esta relata "una burbuja que la sociedad que la gente desconoce por completo": la prisión y el mundo penitenciario.

Tras siete años trabajando en la prisión puerto 3, con 1.400 personas, comenzó a recopilar anécdotas, hazañas y "una serie de calamidades, colores, sensaciones: todo nuevo que pertenecen a un mundo de una realidad paralela". El autor compara la prisión con una calle que encontramos sucia y a la que damos de lado. "Un lugar que no miramos y que no queremos mirar porque nos da pereza, repulsión y miedo".

Por otro lado, explica la imagen irreal que la sociedad tiene de las prisiones ya que, por ejemplo, al buscar el nombre de la suya en internet, "lo segundo que te sale es su piscina y la gente piensa que es un resort". Pero lo que la sociedad no sabe es que "se pasan 18 horas en 6 metros cuadrados con compañeros a los que les huelen los pies, no se lavan y que se drogan a tu lado". Además de la privación de libertad que sufren los reclusos, "te cortan las alas para que estés inválido durante el tiempo que dura tu condena, hasta la gente que está debajo de un puente tiene cierta libertad de movimiento".

"He trabajado con violadores, yihadistas y etarras"

Manuel Martín es el único profesor que imparte música en Andalucía, pero también da inglés, alfabetización y otras muchas asignaturas que "reciben con alegría". Con esta labor asegura que se crean "lazos de amistad para toda la vida". 7 años de experiencia que le han dado para trabajar con todo tipo de presos y tener "para escribir otro libro".

Cuando ayudas y formas a los encarcelados, "te cuentan sus casos y hay algunos días que no duermes de la pena" porque están por cosas más leves, o "les han juzgado inútilmente y solo servirá para anular a la persona". Desde personas que han tenido un fallo y que "lo pierde todo por cinco minutos que duró ese error" hasta casos de gran importancia. "He trabajado con violadores, pederastas, etarras y yihadistas, cada caso es un mundo", asegura. Actualmente, se encuentra trabajando también con los acusados del caso La Manada. "Hay casos también esperpénticos e incluso graciosos y otros que hacen tambalear tus cimientos".

La obra

Los pasos en el vacío tiene un hilo conductor "basado en el lector", en el que el personaje, "ajeno al mundo carcelario", se encuentra de repente preso. A través de este, el lector va a vivir en los pensamientos, sensaciones , "a hacer preguntas y descubrir este mundo", señala Martín. El personaje, llega a la cárcel por defender a su hermana de una agresión machista. Siendo así tratado el feminismo, un tema que ha sido "un proceso de aprendizaje muy bonito" ya que al mismo tiempo que escribía la novela, surgió el fenómeno del me too. "Me di cuenta de cosas que padecen las mujeres y en las que los hombres no nos implicamos", una situación que se agrava dentro de las cárceles, que para las mujeres "es una doble condena porque el machismo es otro castigo más que tienen las internas".

Además del feminismo y desmentir la idea que la sociedad tiene de lo que es una prisión, ya que incluso los hay que piensan "que allí se está mejor que en la casa de uno porque tiene una televisión y 3 comidas al día", la obra trata temas como la soledad. "Es importante cómo te planteas el hecho de estar solo porque aunque estés rodeado de cientos de personas muchas veces te encuentras solo, pero cuando haces un amigo en la cárcel te dura para toda la vida".

La novela que presenta esta tarde en Córdoba en una mesa redonda a jóvenes de la ciudad, es una ventana "hacia un mundo completamente desconocido", así lo describe su autor. Debido a la participación de todos los factores como abogados, policías, jueces, presos, funcionarios o mujeres que han sido víctimas de violencia machista, el lector podrá "poner los pies en la realidad". También, explica Manuel Martín, sabrá la importancia de "conocer la ley, quién te puede hacer daño, quién te puede ayudar y cómo escapar".