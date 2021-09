La Junta promueve la innovación cultural tecnológica en Córdoba para el proyecto europeo 'Magallanes_ICC'

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, celebra este jueves en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), ubicado en Córdoba, una jornada con empresas culturales para impulsar la innovación tecnológica en el marco del programa 'Magallanes_ICC', cofinanciado por el fondo europeo Feder.

Así lo ha indicado la administración autonómica en una nota en la que ha detallado que la reunión, para la que se han inscrito más de 50 personas o empresas, se desarrollará mediante las técnicas 'elevator pitch' y 'networking', con acceso gratuito tanto para ponentes como para público.

La jornada está dirigida a emprendedores y organizaciones del sector creativo-cultural, así como de otros sectores que puedan aportar innovación como soluciones tecnológicas para proyectos culturales; grupos de investigación, universidades, parques tecnológicos, productos y servicios para la producción y comercialización digital, gestión de derechos de creación digital u otros.

El objetivo es detectar oportunidades de participación en las acciones del proyecto 'Magallanes_ICC'. Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (Poctep) 2014-2020.

Entre las presentaciones seleccionadas para esta jornada las hay, entre otras, de difusión patrimonial a través de experiencias inmersivas 360º; proyectos expositivos virtuales; 'Territorio Museo', que quiere poner en valor el patrimonio mediante realidad aumentada; arte digital que se presentará en una muestra en Venecia (Italia); gamificación inmersiva para recrear museos o salas de exposición.

Posteriormente en el 'networking' los participantes se agruparán en torno a tres temas: Servicios para el desarrollo digital del sector creativo-cultural; Soluciones tecnológicas para el sector creativo-cultural; e Innovación en los modelos de negocio digitales en el sector creativo-cultural.

El proyecto 'Magallanes_ICC' tiene como objetivo crear una red de espacios para el desarrollo del ecosistema emprendedor en la industria creativa y cultural en Andalucía, Algarve y Alentejo (Portugal), desarrollando en estos espacios programas de incubación empresarial, que incluirán una amplia oferta de acciones formativas para la capacitación empresarial y artística, así como eventos para la promoción de nuevos productos y servicios. El proyecto está financiado por el Fondo Feder a través de Interreg V-A España-Portugal (Poctep) 2014-2020.

Los socios de 'Magallanes_ICC' son el Ayuntamiento de Sevilla (Gerencia de Urbanismo e Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla), Junta de Andalucía (Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Andalucía Emprende y Fundación Pública Andaluza), Universidad de Évora, Associaçao Portuguesa de Treino de Vela Aporvela, Dirección Regional de Cultura del Alentejo, Dirección Regional de Cultura del Algarve, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios da Baixa Densidade, QRER, Comunidade Intermunicipal do Algarve, AMAL y Museo Zero.