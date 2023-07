Dos jóvenes realizadores llevan la Semana Santa de Baena a un festival de cine de la India

La magia de la Semana Santa de Baena ha llegado ya hasta la India gracias al vídeo promocional de dos jóvenes realizadores, Lourdes Luque y Jose Solano. Este ha sido nominado en la categoría a mejor cortometraje en el Culture Cinema C2F2 Film Festival de Mumbai. Ambos se conocieron en la Universidad de Málaga donde se dieron cuenta de que compartían pasión a pesar de ser, él de Málaga, y ella de la localidad cordobesa. Por ello, mientras estudiaban comenzaron a hacer su primer trabajo juntos.

Su primer trabajo audiovisual fue un vídeo grabado en 2021 para explicar cómo había afectado el covid a la Semana Santa en Baena. De hecho, según ha explicado Lourdes a Cordópolis, este fue “el único documental andaluz” que trata este tema. Tras una buena experiencia el pasado año decidieron grabar otro pequeño vídeo con el objetivo principal de “promocionar lo que era la semana santa más allá de nuestras fronteras”. Fue con esa idea en mente cuando se les ocurrió centrarse en “captar la belleza cinematrográfica de lo que es la fiesta”.

El resultado final fue un vídeo de 10 minutos de duración que a día de hoy ya ha estado seleccionado en la fase final de cinco festivales estadounidenses, en las categorías de mejor cortometraje, mejor documental o mejor cortometraje documental -categoría que mejor se adapta a su trabajo, según Lourdes-. Pero además, están a la espera de conocer si están o no nominados en alrededor de otros 20 festivales más, a nivel nacional e internacional.

La realizadora destaca que antes de empezar tuvo que trabajar mucho en la preproducción, “hablando con las cofradías para explicarles el proyecto, que éramos profesionales audiovisuales y que al ser también cofrades íbamos a tratarlo todo con el mayor respeto posible”. Entre las reuniones, se encontró la del Ayuntamiento para presentar el proyecto y de quien han recibido “ayuda con la difusión de los festivales” ya que “muchos son gratis pero otros tienen tasas”. El rodaje fue más cosa de Jose, y en la postproducción, detalla, estuvieron mano a mano.

El primer festival en los que su trabajo se encontró dentro de la selección oficial y con posibilidad a ser nominado fue en el de Orlando, Florida. “Fue un shock asimilar que les había gustado un vídeo de la Semana Santa de Baena”, confiesa. Luego, “todos vinieron seguidos”, incluyendo el pasar a estar, no solo seleccionados, sino nominados a mejor cortometraje en el Faith in Film International Film Festival de Tuscon, Arizona.

El último ha sido el de Mumbai, en India, donde están nominados a mejor cortometraje. “Este fue como wow, porque con ellos ni siquiera compartimos religión y nos alegró que hayan sabido captar lo que queríamos transmitir, no solo el valor religioso, sino el sociológico, cultural y antropológico”, expresa Lourdes.

Los jóvenes andaluces han llegado a estar invitados a asistir a Michigan para uno de los festivales, aunque no pudieron hacerlo por recibir la invitación tan solo dos semanas antes. Pero después del éxito que están cosechando, seguro que podrán ir a otros muchos para llevar la Semana Santa baenense a todos los rincones de la geografía. Una muestra de que “tanto trabajo y grabaciones a deshoras, tiene su recompensa”.

