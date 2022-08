India Martínez suspende un concierto tras el fallecimiento de su abuela

La artista cordobesa India Martínez ha suspendido este lunes su concierto en San Sebastián de los Reyes debido al fallecimiento de su abuela este mismo domingo. La compositora ha dedicado unas palabras a sus seguidores en su Twitter e Instagram donde ha explicado los motivos y ha agradecido su comprensión.

“Familia, ayer murió la abuela que me quedaba con vida y es como si me hubiesen arrancado un cachito de corazón”, ha escrito la cordobesa en la red. Además, ha añadido que “fue tan rápido que aún no me lo creo”. Con estas palabras ha iniciado el comunicado donde ha informado de la suspensión del concierto que tendría que ofrecer este lunes.

Pero lejos de posponer su actuación para dentro de varias semanas, ha cambiado la fecha para este mismo miércoles. “Sé que hoy teníamos concierto pero no me sale la voz del pecho ni para hablar”. La artista ha pedido disculpas por no fallar nunca a sus conciertos pero el peso de la despedida de su familiar esta misma tarde, le ha obligado a hacerlo.

“Sabéis que nunca fallo a una cita pero esta misma tarde es el entierro y mi corazón siente que tiene que estar con los míos y despedirla como se merece”. Por último, Martínez ha agradecido al Ayuntamiento del municipio donde iba a tener lugar el concierto por haber accedido al cambio de fecha. “Dar las gracias al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por su comprensión y cariño en estos momentos tan duros”.

En su perfil de Instagram, la artista también se ha mostrado públicamente en un vídeo que refleja la situación, además de contener el mismo mensaje. Ambas redes se han llenado de mensajes de ánimo y lamentando lo sucedido por parte de sus compañeros de profesión, amigos y seguidores.