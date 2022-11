El grito de desbloqueo de Palomo Spain y Najwa Nimri

El diseñador cordobés Alejandro Gómez Palomo es el protagonista del nuevo spot de la marca automovilística KIA, en el que, además, se marca un interesante tête à tête con la actriz y cantante Najwa Nimri, en el que ambos reflexionan sobre el bloqueo creativo.

Palomo Spain: "Me considero muy clásico"

El anuncio, que puede verse en la web de la marca y en Youtube, y que forma parte de un contenido promocional que también involucra a la actriz Maribel Verdú y al cantante y compositor Iván Ferreiro, arranca con una llamada: la que hace Palomo Spain a Najwa Nimri, que volverán a cruzar sus caminos un poco después.

Lo harán dentro de un coche donde ambos llevará a cabo un terapéutico grito con el que comenzar el proceso de desbloqueo creativo. Desde KIA se preguntan quién es realmente Alejandro Gómez Palomo, a quien definen como “un inquieto creador nacido en Posadas, Córdoba, probablemente aún él mismo estaría intentando sintetizarlo”.

“A partir de este interés por descubrirse, en el doble sentido de encontrarse y, a la vez, destaparse, Palomo se lanza a la aventura de intentar conectar consigo mismo. Decide hacerlo a través de la interpretación. No es fácil interpretar, y menos aún interpretarse a uno mismo. Contar con alguien que te inspire confianza y te permita quitarte todas las capas, desnudarte, es fundamental. Si esa persona, además, es una profesional a la que admiras, como es el caso de Najwa Nimri, mucho mejor”, señala el diseñador cordobés.

En otro spot, sin embargo, es Najwa la que recurre a él. “La construcción de un personaje suele hacerse de dentro a afuera. Najwa, sin embargo, decide hacer el recorrido inverso. Acompañándola en este viaje invertido, descubrirás a otro artistazo que tampoco suele hacer las cosas como uno las imagina: Palomo Spain”, explican desde KIA.

