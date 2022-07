La fuerza y la energía de La M.O.D.A. y Muchachito hacen vibrar La Axerquía

El grupo barcelonés de rumba, funk y Rock and Roll, Muchachito Bombo Infierno se ha hecho con el público desde el minuto uno. El ritmo incesante de los siete instrumentos que acompañaban a la garra del vocalista junto a su guitarra ha despertado al público en el minuto cero.

Jairo Perera y sus músicos han llegado al escenario de La Axerquía con la energía al 200%, nivel que se ha mantenido -e incluso superado- en la casi hora y media de concierto donde han cantado 21 canciones sin descanso, aunque sí con algún fallo técnico que Perera ha comunicado con un “Huston, tenemos un problema”.

Carretera Sideral ha abierto el apetito al público que ha ido animándose a medida que ha transcurrido el espectáculo. Donde no ha podido faltar la mención al calor -que no ha impedido que el público lo de todo- por parte de Perera. Y es que pese a que el concierto ha comenzado pasadas las 22:30, a esa hora aún se mantenía la calor que ha azotado al viernes.

En el repertorio de Muchachito, El club del paro, Demasiada agua y no hay piscina, Caraguapa o El bailarín nocturno, entre gritos de rock and roll pedidos al público que ha cumplido con las peticiones. Entre medias, Jairo Perera ha aprovechado para presentar a sus músicos, que junto a él han disfrutado de todos los rincones del escenario. Y por si fuese poco el arte desprendido sobre el escenario, no ha podido faltar Santos de Veracruz, pintor e ilustrador que ha dejado como regalo un maravillo cuadro pintado durante la actuación sobre un lienzo en rojo.

Entre canción y canción tampoco han faltado las bromas del propio Juanjo hacia el público como un “estamos haciendo un playback redondo”. Si tú si yo, Me tienes frito, Eima o Paquito Tarantino han sido otras de las interpretadas en la noche del viernes, finalizando por todo lo alto con Ojalá no te hubiera conocido.

Tras unos minutos para reponer fuerzas, han aparecido sobre el escenario los siete integrantes de La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol). Con ellos han llegado a Córdoba -desde Burgos- el folk, los blues, el punk y -al igual que con Muchachito- el Rock and Roll.

Si con Muchachito el público ya estaba dando su 200% con La M.O.D.A. se ha triplicado. Un sábado que han comenzado interpretando Un lunes, seguido de La Molinera, dos de su último trabajo Nuevo Cancionero Burgalés. Con Mil Demonios, un clásico de la Orquesta publicado en 2018, el público se ha rendido a sus pies sin dejar de saltar.

Entre canción y canción también han tenido tiempo para agradecer y expresar su felicidad por volver a los escenarios, a estar cerca de la gente “de pie y sin mascarillas”. Seguidamente, han presentado Miraflores, la primera canción de su último trabajo, un repertorio de canciones cantadas por sus bisabuelas en su ciudad natal.

Con cambios constantes de guitarras y banjos, canción tras canción ha ido subiendo la intensidad y la energía que se ha transmitido de público a artistas y viceversa. Han seguido con grandes clásicos como Catedrales o Hay un Fuego, una canción donde el público ha preferido mantener más silencio, levantar sus manos e incluso encender sus linternas, se han intercalado. Con Colectivo Nostalgia ha llegado el momento más profundo y con más sentimiento de la noche.

Los Loros y Nómadas han ido anunciando el final, en el que no ha faltado 1932 -que puso banda sonora a la vuelta Ciclista a España en 2021 y que ha comenzado a cantar el público-; o Los Héroes del Sábado que ha terminado con un “Viva la madre que os parió, Córdoba”. Y es que el reconocimiento a ambos grupos han dejado a la vista el apoyo de los cordobeses hacia otros géneros musicales a los que podemos no estar tan acostumbrados.

Mañana voy a Burgos, ha sido el vuelco de toda la energía que ya quedaba en los cuerpos de artistas y asistentes, un cierre con broche de oro, una calurosa despedida entre el septeto y muestras de cariño hacia el público. Quien haya salido de estos dos conciertos seguro que no ha dudado en quienes han sido Los Héroes del Sábado.