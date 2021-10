‘Finde’ de jazz, teatro, cine social y Halloween en Córdoba

Tras el maratón de eventos de la dos últimas semanas, en las que han coincidido Flora, Patios, Eutopía y Qurtubajazz con otros conciertos de gran envergadura, la provincia de Córdoba tiene por delante un fin de semana con menor actividad y en el que habrá un invitado de última hora, la tan necesaria lluvia.

Unas precipitaciones que no van a deslucir los conciertos, espectáculos teatrales y actividades que van recuperando la normalidad post covid y que monopolizan la agenda.

El Qurtubajazz se despide este finde tras dos semanas de actividades y con los grandes conciertos de su programación. El principal tendrá lugar este sábado en el Teatro Góngora (20:00), con la actuación del saxofonista norteamericano Noah Preminger.

El viernes, en el mismo escenario y a la misma hora, el saxofonista polaco Andrzej Olejniczak protagonizará un recital, acompañado del pianista Jorge Fernández, el contrabajista cordobés Juanma Domínguez (ambos miembros de No-Land Trio) y el batería Ander Alonso. Mientras que el domingo será el último concierto del Qurtubajazz, por parte de la cantante Maria João y el jazzista Carlos Bica. También tendrá lugar en el Teatro Góngora a las 20:00.

El domingo, el Ambigú Axerquía (21:00) acoge el directo del legendario bluesman español Javier Vargas, de la Vargas Blues Band, que estará acompañado del vocalista Jon Byron Jagger, sobrino de Mick Jagger, cantante de los Rolling Stones.

El viernes, la cantante Gisela Blanco exhibirá su fuerza acompañada del guitarrista norteamericano Scott Maclain, mientras que el sábado la dupla Cápsula presentará su nuevo trabajo Phantasmaville.

Teatro también habrá. El sábado se presenta El mentiroso, a cargo de la compañía teatral MDM Producciones. Será en la Caseta Pública de la localidad, a partir de las 20:00 horas.

Más teatro. El Gran Teatro acoge el sábado a las 20:00 La máquina de Turing, en la que Daniel Grao se mete en la piel de Alan Turing, el hombre que descifró el código nazi Enigma, que los alemanes utilizaban durante la guerra para para cifrar sus mensajes y que acabó siendo condenado por homosexualidad.

Por su parte, Don Juan y Doña Inés vuelven a pasear por los distintos patios del Palacio de Viana de Córdoba este sábado (21:30), gracias a 'El Burlador en Palacio', una obra escrita, dirigida e interpretada por Juan Carlos Villanueva.

Desde este jueves, el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba, acoge la Muestra de Cine Social La Imagen del Sur que, este año celebra su dieciseisava edición. El horario de las proyecciones variará según el día. El jueves y el sábado será de 20h a 22h y el viernes, de 18h a 20h.

Flamenco también habrá este fin de semana, con doble ración. Este viernes, la Peña Flamenca Fosforito, en la Taberna Beatillas, acoge el recital de Rafael Montilla ‘Chaparro’ al cante y Chaparro ‘hijo’ a la guitarra. Será a las 21.30 horas. El domingo, en las Matinales Flamencas, será el turno de Salvador Anaya, Premio Jóvenes Flamencos 2019 de la Diputación de Córdoba.

Y, como la vida son dos días, y uno es Halloween, este fin de semana se multiplican los planes siniestros. Entre ellos, el Apocalipsis Zombi de Almodóvar del Río, que se celebra el domingo; El Batallón Fantasma, una ruta senderista nocturna en Posadas, también el domingo; o las actividades Mundamortis en Monturque, municipio especializado en el turismo necrológico.

