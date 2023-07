El espíritu de la libertad y la buena música llega a La Axerquía con Gregory Porter

La voz de Gregory Porter no se ha quedado sólo en el Teatro de la Axerquía, de alguna forma, ha ocupado las calles de la ciudad de Córdoba en una noche de verano que ha permitido disfrutar de una de las grandes figuras del jazz en un concierto único en España.

Una voz que se ha impuesto acompañada de la banda formada por Chip Crawford al piano, Emanuel Harrold con la batería, Tivon Pennicott al saxofón, Jahmal Nichols tocando el bajo y Ondrej Pivec con el órgano Hammond. Músicos exquisitos que se han ganado el aplauso del Teatro de la Axerquía en numerosas ocasiones a lo largo de esta velada.

El público cordobés ha podido deleitarse con un concierto lleno de puros ritmos de jazz con canciones que pedían bailar y otras “tocar las palmas al ritmo de tu corazón”, a petición del propio cantante. “¿Cómo me muevo lo más rápido posible para poder volver a casa?” así ha introducido Porter Concorde, una canción sobre estar a 60.000 pies de altura, cuando quieres estar en el suelo con los tuyos. En este punto de la noche, el cantante ya tenía al público en el bolsillo y les ha dedicado unos breves pasos de baile en la siguiente canción.

El baile ha dado paso a una escena intimista entre piano y voz, interpretando Water under bridges con el silencio lleno de emociones de unos asistentes entregados a la música. Y, cuando parecía que se había terminado, el grupo ha reaparecido para entonar el famoso Quizás, quizás, quizás.

Este excepcional concierto de jazz se ha completado con las reflexiones de Porter entre canciones. “Una casa sin tejado sigue siendo un hogar gracias al espíritu del amor, la buena música y la libertad”. Así que, puestos a escuchar buena música, escuchemos al genio del jazz Gregory Porter en directo.

