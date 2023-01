Una obra de teatro recorrerá la vida de Marie Curie en un encuentro organizado por la Universidad

Reconocida a nivel global por ser la madre de la física moderna, Marie Curie, una de las científicas más conocidas del siglo XX, fue la primera mujer en recibir un Premio Nobel y, hasta la fecha, la única persona que cuenta con dos de estos galardones en distintas disciplinas científicas. Una obra de teatro recorrerá el próximo 23 de febrero la vida de esta investigadora, pionera en el campo de la radioactividad. La actividad, de carácter de divulgativo, tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Córdoba y se encuadra dentro del programa de actos de la Conferencia Anual de la Asociación Marie Curie Alumno 2023, de la que la Universidad de Córdoba será co-anfitriona en esta edición y en la que se tratarán temas relacionados sobre los desafíos en la diplomacia científica y el desarrollo sostenible.

El espectáculo correrá a cargo de ‘Circonciencia’, un proyecto ideado por los hermanos Venafrente en el que el circo y la divulgación científica se dan la mano. El evento, en el que se entremezclarán algunos experimentos científicos, está enfocado a un público juvenil de entre 8 y 11 años, que deberá asistir acompañado de alguna persona mayor de edad.

La actividad, gratuita y de una hora de duración, arrancará a las 16:00 y cuenta con un aforo máximo de 150 personas. Para asistir tan sólo es necesario realizar la inscripción en el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/1TYC4a9hVgLMolSQCKVJKQQdq_MyLZhcqST4i7iN-dO4

La reserva se hará efectiva una vez sea confirmada por correo electrónico durante las semanas previas a la celebración del evento. Cada adulto podrá hacer una reserva para un número máximo de 4 personas.

La Asociación Marie Curie Alumni, de la que es vicepresidenta la investigadora de la UCO Alexandra Dubini – coordinadora del evento-, es una organización internacional establecida y respaldada por la Comisión Europea de antiguos alumnos que tienen o han tenido la beca Marie Curie. Así, agrupa a más de 20.000 personas de 151 países, cubriendo todas las disciplinas científicas y diversas trayectorias profesionales en todos los sectores económicos.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!