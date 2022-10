La Filmoteca arranca un ciclo de cine clásico de actores que ahora cumplirían 100 años

La Filmoteca de Andalucía y la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba han puesto en marcha un ciclo de cine con motivo del centenario del Boletín de la RAC, según ha anunciado el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, Eduardo Lucena. El ciclo incluirá la proyección de cinco películas protagonizadas por actores y actrices, cuyas trayectorias serán glosadas por periodistas, investigadores y profesionales del sector cinematográfico.

Como ha explicado el programador de la Fimoteca, Pablo García Casado, se va a homenajear a cinco actores que ahora cumplirían 100 años y “cuya trayectoria está escrita con oro en la historia del cine de todos los tiempos”.

García Casado ha detallado que el ciclo se inaugurará el próximo 19 de octubre, con un homenaje a Judy Garland, con la proyección de El mago de Oz, de Víctor Fleming (EEUU, 1939). Se trata de una obra cumbre en la historia del cine, que adapta la novela homónima de Lyman Frank Baum y que ha tenido una influencia decisiva en todo el cine posterior. El mago de Oz es una película siempre de actualidad, hasta el punto que recientemente ha sido versionada por el director español Paco León en Rainbow. La película será presentada por la académica y periodista, Rosa Luque.

El ciclo continúa el 2 de noviembre con el homenaje al actor italiano Vittorio Gassman, mediante la proyección de la película Arroz Amargo. El film, que rodó Giuseppe de Santis en 1949, es un exponente del neorrealismo italiano y su presentación correrá a cargo del periodista Félix Ruiz Cardador.

Ava Gardner será la siguiente protagonista el 16 de noviembre. Se trata de otro de los rostros inmortales de la historia del cine, que tuvo una de sus actuaciones estelares en la película La noche de la Iguana, de John Houston. La periodista Marta Jiménez disertará sobre esta actriz, cuya trayectoria vital está a caballo entre la verdad y la leyenda.

El 30 de noviembre será el día del homenaje a la española Aurora Bautista, un rostro reconocible del Star System español que constituyó la factoría Cifesa. La actriz se reinventó para protagonizar la adaptación de la obra de Miguel de Unamuno La Tía Tula, que rodó en 1964 el jiennense Miguel Picazo. Para hablar de la película y de la propia Aurora Bautista, la Filmoteca contará con el editor e investigador cinematográfico Javier Ortega.

El ciclo se cerrará el 14 de diciembre con la proyección de La prima Angélica, en la que interviene José Luis López Vázquez. Se trata de una de las obras cumbre de su carrera, que convirtió el film en una de los mejores de la historia del cine español. El actor Juan Carlos Villanueva será el encargado de hablar desde su perspectiva de profesional de la interpretación, de la aportación de López Vázquez a las posteriores generaciones de actores.

Todas las proyecciones tendrán lugar en la Sala Val del Omar de la Filmoteca, a las 20:00.

El delegado de Cultura, Eduardo Lucena, ha destacado la importancia de esta colaboración entre la Filmoteca de Andalucía y la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, “que va a repercutir en la promoción y difusión de ambas instituciones culturales, con una iniciativa parta fomentar el conocimiento del mundo cinematográfico entre los ciudadanos mediante películas protagonizadas por actores y actrices referentes que han marcado toda una época”.

En este sentido, Lucena ha reconocido el papel en la sociedad cordobesa de la Real Academia cuya finalidad principal es el fomento de los trabajos de investigación y la difusión pública de toda clase de conocimientos y actividades científicas, históricas, literarias y artísticas.

El delegado considera que esta es “una ocasión inmejorable para unir el trabajo de ambas instituciones con el denominador común de los 100 años del boletín de la Real academia y el centenario de estos grandes actores y actrices con la proyección de películas referentes en el panorama nacional e internacional”.

El director de la Real Academia, José Cosano, ha destacado la importancia de la efeméride del centenario del buque insignia de la institución como es el boletín. Cosano ha puesto de manifiesto la colaboración de las instituciones públicas y privadas para llevar a cabo además de las actividades habituales, otras específicas para esta celebración. En este sentido ha destacado los contactos entre la Real Academia y la Filmoteca de Andalucía para poner en marcha este ciclo “que va a generar debate y diálogo entre los participantes y que es necesario dar a conocer”.

Desde su origen, la Filmoteca de Andalucía lleva a cabo una labor de investigación, recopilación y difusión del patrimonio cinematográfico andaluz. Esta actividad se complementa con un programa de proyecciones que aúna la revisión de los grandes referentes de la historia del cine con las últimas tendencias en este arte. Asimismo, es también un espacio cultural, de encuentro y de participación para la sociedad civil.

La Junta de Andalucía desarrolla en la Filmoteca un amplio programa de actividades de difusión de la cultura cinematográfica que aúna los principales hitos de la historia del cine con las últimas tendencias.

En este sentido, el delegado de Cultura, Eduardo Lucena, se ha referido a la apuesta del Gobierno andaluz por “crear hábitos culturales entre la ciudadanía a través de sus espacios e instituciones culturales, como demuestra la actividad continua de la Filmoteca, con una programación variad, de calidad y para todos los públicos”.

Recientemente, la Filmoteca de Andalucía ha estrenado sus remozadas instalaciones con unas obras cuyo presupuesto aproximado ha sido de 300.000 euros. Las mejoras realizadas han permitido el acceso al edificio por parte de personas con movilidad reducida.

