La docuserie 'Arqueología de lo jondo' se estrenará en Canal Sur el 27 de febrero

La serie documental Arqueología de lo jondo, basada en el libro escrito por el profesor Antonio Manuel y editado en Almuzara, se estrenará el próximo 27 de febrero en Canal Sur, en el marco del Día de Andalucía.

Según ha informado la productora Plano Katharsis, el próximo lunes comenzarán a emitirse los cuatro episodios de esta serie a las 19:00, en Andalucía TV. La emisión será los días 27 y 28 de febrero y 1 y 2 de marzo a las 19:00. Según indican, Arqueología de lo jondo es “un viaje a las raíces andalusíes, moriscas, sefardíes, gitanas, negras y americanas del flamenco”.

El escritor cordobés Antonio Manuel es el narrador de la serie, dialogando con expertos y artistas en sus actuaciones como sutura sonora, gestual y visual del relato, de los palos flamencos y de la propia historia. La serie se desarrolla en espacios históricos, principalmente la Mezquita de Almonaster la Real, en peñas flamencas, pueblos de Andalucía y espacios naturales. Se compone de cuatro capítulos de 50 minutos cada uno, titulados El origen del origen, El árbol de las palabras, Ay y ole, y Nosotras. La naturaleza de lo rebelde.

La productora sevillana Plano Katharsis ha encomendado las labores de dirección a José Antonio Torres, que ya contó con Antonio Manuel como fuente en el documental El complot de Tablada, y cuenta con las intervenciones de la cantaora Rocío Márquez y el guitarrista y compositor Manolo Sanlúcar, recientemente fallecido, que ya prologó el libro en el que se basa la serie.

Arqueología de lo jondo, publicado por Almuzara en 2018, es un libro que busca ofrecer una respuesta hacia muchas de las dudas que existen en torno al origen del arte flamenco, y cuyo autor vincula con la huella andalusí, morisca, negra y gitana.

