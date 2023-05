Disney+ estrena un documental a partir del libro 'Hágase tu voluntad', de la cordobesa Vanesa Lozano

La plataforma Disney + estrenará en junio la serie documental 548 días: captada por una secta, un trabajo producido y dirigido por Olmo Figueredo (El Estado contra Pablo Ibar) que cuenta la historia de Patricia Aguilar, la joven de Elche captada por una secta con solo 16 años, a partir del libro que escribió la periodista Vanesa Lozano (Pozoblanco, 1989).

El libro se llama Hágase su voluntad y es la base a partir de la cual Figueredo y el codirector José Ortuño han construido este documental serializado que consigue, además, el primer testimonio de Patricia Aguilar desde que fue rescatada.

La joven de Elche se marchó hacia Perú en 2017, días después de haber cumplido los 18 años. Sus padres siempre supieron que este viaje no había sido voluntario, que había algo detrás. Tuvieron que viajar hasta el país sudamericano para volver a España con su hija y su nieta, de apenas unos meses.

Patricia había sido captada dos años antes a través de internet por Félix Steven Manrique, un gurú sexual que empleó todo tipo de técnicas posibles para anular a la joven y convencerla de que había sido elegido por Dios para repoblar el mundo ante un inminente apocalipsis.

La serie documental se estrenará el 30 de junio y constará de tres episodios que estarán disponibles en la plataforma Disney +.

