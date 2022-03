Daniel Palacios, primer cordobés en tomar las riendas de la fachada mediática del C3A

El creador Daniel Palacios será el primer creador cordobés que tome las riendas de la fachada mediática del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A). Lo hará desde este martes 15 de marzo, hasta el 25 de septiembre, con su obra Aire, un proyecto específico para este edificio.

Un reto para el artista en el que, más que una videoproyección, ha querido utilizar la propia solidez del edificio y la luz que este emite, para crear un volumen escultórico. Por una parte, como homenaje al trabajo de Christo y Jeanne-Claude, pareja de artistas conocida por envolver grandes monumentos, y por otra, con idea de telón del edificio de hormigón.

La pieza libera una de estas telas al viento simulando sus movimientos sobre la fachada, mientras confronta su realidad poligonal con las ondulaciones percibidas cuando se observa desde la distancia. Se trata de concebir una segunda piel para la fachada del C3A, de forma que el espectador dude de su propia percepción de la obra en un juego entre “lo que vemos” y “lo que es” realmente.

Formado en ciencias y diseño, y también licenciado en Bellas Artes, Daniel Palacios, desarrolla su creación aplicando las relaciones entre el arte, la ciencia y la tecnología al espacio y los sistemas perceptivos. En este sentido, sus obras se basan técnicamente en complejos mecanismos y software, pero se centra en cuestiones humanas y filosóficas acerca de la percepción, la memoria, el tiempo y el espacio. El artista produce sus piezas en un estudio propio, ‘Daniel Palacios studio’, desde el que también apoya a otros artistas en sus proyectos.

Daniel Palacios es Master en Arte y Tecnología y Master de Arte en la Esfera Pública, y ha presentado su trabajo en museos, festivales y ferias de arte en Europa, Asia y América, incluyendo el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), Center for Art and Media (ZKM), The National Art Museum of China (NAMOC), LABoral Centro de Arte o Ars Electrónica, entre otros. Además, ha representado a España en dos ocasiones en la Trienal Internacional de Media Art (organizada en el Museo Nacional de Arte de China).

Su obra forma parte de la colección de instituciones como London Science Museum, CosmoCaixaMuseo de la Ciencia de Barcelona o el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo; este último tiene actualmente en exposición su pieza ‘Waves’, una instalación interactiva que requiere la presencia y el movimiento de los espectadores para alcanzar toda su complejidad, dentro de la muestra colectiva ‘Escultura expandida’.

VI edición del Programa de Investigación y Producción

Además, este martes se ha presentado la VI edición del Programa de Investigación y Producción 2022, que está comisariado por Joaquín Jesús Sánchez, que ha seleccionado a los cuatro artistas participantes en esta edición: Christian Lagata (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1986), Julia Martos (Córdoba, 1989), Violeta Mayoral (Almería, 1988) y Andrés García Vidal (Sevilla, 1991).

El período de residencia comienza este mes de marzo y durará hasta el próximo 15 de julio. Durante su estancia los artistas tienen a su disposición el uso de las herramientas digitales y analógicas de los estudios del C3A. Este proyecto curatorial ha contado desde 2019 con la participación de seis comisarios de Andalucía que han proporcionado voces diversas y perspectivas complementarias, y en él han participado 34 artistas y colectivos hasta el momento. El proyecto no solamente persigue apoyar a los creadores, sino también reforzar las voces curatoriales emergentes y consolidadas.

En total, y sumando todos los programas de producción que se han lanzado desde 2017, más de 80 artistas y comisarios han podido realizar investigación y producción en nuestras instalaciones.

Joaquín Jesús Sánchez

Ccrítico de arte, escritor y comisario independiente. Licenciado en Filosofía (US) y Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual (UCM, UAM, MNCARS) escribe en ArtForum, Babelia, El Periódico de España, FlashArt, A*Desk y otros medios culturales. Como docente, ha colaborado con instituciones como La Casa Encendida, el CA2M y la extensión universitaria de Bellas Artes. Ha comisariado ‘Todo lo que era sólido se desvanece en el aire’, 32a edición de Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid (Sala de Arte Joven), ‘Entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal’ (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo), ‘Torreón de tramoya’ (Centro Párraga), ‘Abundó en felices curiosidades’ (Espacio Valverde), ‘El arte de la cartografía’ (Art Nueve) y ‘A modo de conclusión’ (Espacio Valverde). Es autor de numerosos ensayos de catálogo y ha publicado un opúsculo gastronómico titulado ‘El Glotón’ (Dioptrías, 2019).

Julia Martos

Artista visual y programadora. Actualmente vive y trabaja entre Bilbao y Córdoba. Desde que obtuvo su primer Máster en Producción Artística (2013), ha estado investigando la política del archivo y su exhibición, tanto dentro del cubo blanco como en la caja negra. Finaliza su formación en Programación y Comisariado de Cine en la Birkbeck University de Londres en 2021, gracias a la beca de la Fundación Botín de Comisariado y Gestión de Museos. Su tesis final, ‘The Hand Behind: a contemporary awakening of women from the Spanish family archive’, es una muestra de su interés por el trazado de una contra-historia feminista a través de prácticas apropiacionistas fílmicas. Sus últimas residencias han tenido lugar en la Fundación Bilbaoarte (2021) y en Bulegoa z/b (Bilbao, 2022). Su obra se ha expuesto en festivales de EEUU, Europa y Latinoamérica, además de en contextos nacionales como en el LOOP FESTIVAL Barcelona (2020), el Festival Bendita Tú (2020), en el Antic Teatre Barcelona (2018) o el C3A Córdoba (2017). Como programadora, ha participado en el Essay Film Festival (Londres, 2021), en las jornadas Archivos Vivos (BilbaoArte, 2021), en las Korean Film Nights del KCCUK (Londres, 2020) en el Archivo Xcèntric del CCCB (Barcelona, 2021), o en el Festival de creación Colectiva Swap Footage (2014-2018) en Valencia.

Christian Lagata

Artista visual que vive y trabaja en Madrid. Su práctica se basa en una forma escultórica de entender y construir instalaciones con una estética industrial y urbana, donde los materiales juegan un papel protagonista, logrando situar a los espectadores en esas ruinas que también forman parte de las ciudades. Estableciendo un diálogo constante entre la supuesta aspereza de los materiales y la innegable familiaridad que tenemos con ellos. Más allá de la lógica del objeto encontrado, es la huella humana, su cualidad de “resto” lo que le interesa de esos elementos.

Ha expuesto individual y colectivamente en instituciones nacionales e internacionales como PhotoEspaña, Unseen Amsterdam, Conde Duque, TEA, Centre del Carme, CAAC, Fabra i Coats, CA2M, Centro Párraga, SCAN Project London, Nighttimestory Los Ángeles y galerías como Luis Adelantado Valencia, ArtNueve o Fran Reus. Ganador de una de las Becas de Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid (2021), Ayudas a la Creación en Artes Visuales de la Comunidad de Madrid, Beca de Producción BilbaoArte (2020), Beca de Residencias en el Extranjero de la Comunidad de Madrid (2019) y Beca de Producción Iniciarte (2015). Se encuentra en colecciones como el Centro de Arte Dos de Mayo de Madrid (Ca2M), el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) o el Centro de Documentación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Violeta Mayoral

Artista residente en Barcelona. Su práctica aborda diferentes lenguajes y medios, desde lo visual hasta lo sonoro y la acompañan preguntas que se interesan por la condición semiótica de la experiencia. Utiliza el acontecimiento y la escucha como metodología y su investigación trata de comprender los regímenes de sentido a partir del paradigma de la visión y la experiencia sonora atendiendo a fenómenos como el de relación, inferencia, contingencia o intuición. Estudió Comunicación en la Universidad de Barcelona con mención en Semiótica en la UNAM (DF, México) gracias a la beca Iberoamérica del Banco Santander. Actualmente es representada por la galería etHall. Ha mostrado su trabajo en la Fundación Joan Miró (Barcelona, 2021) con la exposición Alguna Dirección comisariada por Martina Millà. En el Museo Reina Sofía la performance Tú (Madrid, 2021). En la galería etHall ‘Un buen lugar para dar marcha atrás’ para el programa ArtNou (Barcelona, 2019). En la Sala de Arte Joven de Madrid en la exposición colectiva “Sorodidades Instagramer” (Madrid, 2019). En las ferias de arte contemporáneo SWAB (Barcelona, 2021) y Arte Santander (Santander, 2019). También ha publicado en las plataformas Lateral Addittion (Philadelphia), Atmos (Montevideo) y A’DESK (Barcelona) entre otras. Ha impartido clases en la Casa Encendida (Madrid) y en el programa En Residència (Barcelona).

Andrés García Vidal

Trabaja como artista en torno a los estudios sonoros y la cultura oral/aural. Explora formas de intrusión y afecto en contextos específicos, a través de la noción de ruido, improvisación y procesos participativos. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla (2014) y Máster en Bellas Artes y Diseño en el Sandberg Instituut en Ámsterdam (2018). Vive y trabaja en Países Bajos y Andalucía.

Ha participado en exposiciones colectivas como ‘Prospects’, (exposición de los Mondriaan Fonds en Art Rotterdam 2022, próximamente), ‘Solo es Verdad lo que Sucede Cada Trescientas Noches’ (Galería Alarcón Criado, Sevilla, ES, 2020), ‘All These Buildings’, ‘The Clock and its Hours’ (Kalverstraat 28, Amsterdam, NL, 2020), ‘Hypnequinomagia’. ‘The Magic of the Sleeping Horses’ (Combo, Vencia, 2019), ‘Aguda, Ligera, Estridente’ (junto a la diseñadora gráfica Johanna Ehde, MAC J. M. Moreno Galván, La Puebla de Cazalla, 2019) o ‘They Swore It Could Talk To Dogs’ (Bageion Hotel, Atenas, 2018).

García Vidal ha trabajado en proyectos colaborativos como son Santa Emilia, 2022, junto a la cantaora/improvisadora Alicia Acuña (Art Rotterdam, 2022), Sala de Ensayo junto a la bailaora/improvisadora Ana Arenas (Galería Alarcón Criado, Sevilla, 2018) o Juana Lee junto a la artista visual Younwon Sohn (One and J. Gallery, Seúl, 2020).

En 2016 participó en el Programa de Producción Iniciarte, en 2020/21 fue becado con el estipendio neerlandés Mondriaan Fonds Werkbijdrage Jong Talent (2020-2021). Recientemente ha obtenido la beca Corona Bridging Grant for Artists, Curators and Researchers (2021/2022) y la de los Mondriaan Fonds.