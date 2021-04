'Córdoba de Cine': un mapa por los escenarios cordobeses que pueblan la historia del cine

¿Sabía usted que el director británico Stephen Frears rodó en los 80 en Almodóvar del Río un especie de precuela espiritual de Sexy Beast con Terence Stamp, John Hurt, Tim Roth y Quique San Francisco? ¿O que el director francés Tony Gatlif rodó parte de uno de sus films sobre el éxodo gitano en Hornachuelos?

Pues una buena manera de conocer estas curiosidades es pasarse por el mapa interactivo que se incluye en el proyecto Córdoba de Cine, una web alojada en el site del productor musical Eduardo Carbonell, y que presenta un interesante recorrido por los escenarios de Córdoba que han sido inmortalizados por películas y series de la historia del cine.

De películas oscarizadas como Hable con ella, a superproducciones como El Reino de los Cielos o Juego de Tronos, pasando por clásicos del cine folclórico como Montoyas y Tarantos o El Cristo de los faroles, sin olvidar el pujante cine independiente cordobés de La Sombra o Makoki, un amor de muerte. De todo esto hay en un mapa que, por el momento, incluye más de medio centenar de enclaves cinematográficos entre la capital y algunos pueblos.

El proyecto nace de la unión entre el coleccionista e investigador de cine Antonio Moreno y Carbonell, un productor musical que firma con el pseudónimo Evilsound (con el que ha aportado bases para artistas como Haze, Gata Cattana o Frathos, además de producir o retocar trabajos de Los Aslándticos, Gato Ventura o Lya, entre otros).

Carbonell sitúa el origen del proyecto hace casi una década. "Entre los años 2013 y 2014, Antonio Moreno realizó una serie de programas en la cadena municipal PTV, titulado El cine en Córdoba. En dicho programa Antonio comentaba películas que han sido rodadas en Córdoba a lo largo de la historia. Me pareció súper interesante, ya que reunía dos de mis pasiones, el Cine y mi tierra. Como entonces andaba programando un mapa interactivo para otro proyecto, pensé en crear uno para geolocalizar los escenarios de todas estas películas", explica.

Tras un parón provocado por la falta de tiempo, ha sido el confinamiento el que ha ayudado a que finalmente Carbonell se animara a integrarlo al menos en su web. De momento, el productor y cinéfilo ha podido catalogar y localizar 65 films rodados en Córdoba, de los que se pueden consultar la ficha técnica básica y los enlaces a Filmaffinity e IMDb.

"Espero que todos los amantes del Cine y de Córdoba lo encuentren interesante y disfruten consultándolo tanto como yo", afirma el autor del mapa, que espera que la gente pueda aportar lugares y películas que conozca y se le hayan pasado.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!