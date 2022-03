UCOCultura redescubre en 'Imaginario' a la artista Esperanza Sánchez

La exposición Imaginario, que se inaugura en el Centro UCOCultura (Plaza de la Corredera) el día 29 de marzo, se compone de una selección de obras realizadas durante las décadas de los 70 y los 80 del pasado siglo junto a pinturas de más reciente producción. Con el título «Imaginario» se hace alusión al particular universo de imágenes con el que la artista ha desarrollado su labor creativa. En palabras del comisario de la exposición, José Álvarez, «sus figuras ̶ mujeres, en su mayoría ̶ bosques, naturaleza, formas orgánicas, capas y veladuras, conforman un particular repertorio de imágenes que, aunque evolucionadas a lo largo del tiempo, se establecen como elementos diferenciales del estilo de la artista».

Esperanza Sánchez (Córdoba, 1947) se formó en la cordobesa Escuela de Artes y Oficios Mateo Inurria, ampliando sus estudios de Bellas Artes en Sevilla. Durante los años 1968-69 estuvo ligada al grupo literario y artístico Zaitún, del que formaba parte Jose Mª Baez, con quien posteriormente expuso en diferentes muestras junto a José Mª García-Parody, conformando un grupo de jóvenes artistas activos en la segunda mitad de los años 70 que supuso la irrupción de una nueva generación de creadores en Córdoba. Durante el fin de la década, Esperanza Sánchez expone muestras individuales en diversas ciudades y relevantes galerías, como las madrileñas Módena, Novart y Durán y la sevillana Vida, así como en numerosas colectivas, que incluye una exposición sobre arte español en Arabia Saudí. En 1979 marcha a México, donde continuó y diversificó su actividad profesional, exponiendo en Monterrey y Ciudad de México con gran éxito de crítica. En 1983 vuelve a España y, aunque realiza varias exposiciones individuales, el nuevo panorama artístico que supone la eclosión de la posmodernidad aleja a Esperanza Sánchez de la primera línea, oportunidad que permite a la artista desarrollar una amplia trayectoria como ilustradora y diseñadora gráfica. A partir de 2017 retoma la pintura conservando su particular imaginario, si bien suavizando su dibujo y aclarando la paleta, aunque sin perder su acusada personalidad.

Con esta exposición, UCOCultura pretende redescubrir la obra de Esperanza Sánchez para el gran público, así como mostrar su actual momento creativo, reivindicando la figura de una artista pionera que, en palabras del comisario «visibilizó el trabajo realizado por las mujeres creadoras durante los fecundos años 70 y 80 y que, pese a su notable trayectoria, no ha sido lo suficientemente ponderada por la historiografía artística».

