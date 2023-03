Rayden actuará en Córdoba para presentar su séptimo disco, 'La victoria imposible'

Tras su última visita a Córdoba, hace poco más de un año, el rapero Rayden volverá a la capital. Esta vez para presentar su séptimo disco, La victoria imposible, que verá la luz el próximo 21 de abril.

Como en anteriores ocasiones, Rayden se citará con sus seguidores en la sala M100 a partir de las 21:00. Desde la promotora señalan que La victoria imposible rompe con todo lo anterior sin recurrir a esa gran modernidad en la que parece que está sumida el mundo de la música, pero con la seguridad de estar respaldado por la constancia de su esfuerzo y de su trabajo tras más de 20 años en la industria. Todo ello acompañado de un directo con una banda explosiva que sorprende allá donde va.

El álbum está compuesto por 14 canciones entre las que figura Calle de la llorería, tema con el que participó en el Benidorm Fest 2022. Además, para este nuevo trabajo, Rayden ha contado con las colaboraciones de los artistas Dani Fernández, Beatriz Fernández, Travis Birds, Nanpa Básico, Covi Quintana, Álvaro de Luna y Tarque.

El año 2022 ha sido más que intenso para el rapero. Agotó entradas del WiZink Center de Madrid a finales de 2021 en la celebración de sus 20 años de carrera, quedó finalista en el Benidorm Fest -el certamen que elige al representante español para Eurovisión-, hizo su primera gira de conciertos en Latinoamérica y se convirtió en asesor musical de Sebastián Yatra en La Voz Kids.

Las entradas para el concierto en Córdoba tienen un precio de 22 euros y ya están a la venta en este enlace.

