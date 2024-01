Pistoletazo de salida al Carnaval de Córdoba y musicales de 'Disney', entre las citas del finde

El Carnaval de Córdoba arranca este fin de semana y hasta el 18 de febrero la Asociación Carnavalesca de la capital ha organizado todo un programa de eventos que arranca este domingo con la tradicional Salmorejá y la elección de los sultanes. El acto comenzará a las 12:00 en la Plaza de la Corredera. Esta jornada de convivencia estará amenizada con la actuación de las siguientes agrupaciones: 'La Banda Calabera', 'Dame tus males', 'Coro Carnaval', 'Este año, por pelotas' y 'La Nocturna'.

La actriz Llum Barrerra protagonizará este viernes en el Teatro Góngora la obra La Ternura, una comedia romántica llena de referencias shakesperianas. Alfredo Sanzol, Premio Max y Premio Nacional de Literatura Dramática al mejor autor por su proyecto La Respiración, ha querido con esta obra trasladar la imposibilidad de protegernos contra el daño que produce el amor.

Para el autor, el espectáculo habla de la fuerza y de la valentía para amar. La ternura es la manera en la que el amor se expresa. Sin ternura el amor no se ve. La ternura son las caricias, la escucha, los pequeños gestos, las sonrisas, los besos, la espera, el respeto, la delicadeza. Una sociedad sin ternura es una sociedad en guerra.

Islas desiertas, naufragios monumentales, reyes frágiles, y reinas soñadoras, leñadores miedosos y pastoras tempestuosas, seres mágicos, situaciones imposibles, amores posibles, cambios de identidad, pasiones desatadas, odios irracionales, deseos incendiarios, giros sorprendentes, fantasmas borrachos, apariciones, desapariciones, encuentros, desencuentros y un deseo que une a todos: el deseo de encontrar “la ternura” como sea, donde sea, con quien sea.

Barrera encarna a la Reina Esmeralda y el elenco lo completan Eva Trancón y Ana Cerdeiriña (Princesa Rubí), Natalia Hernández, Sandra Ferrus y Palomca Cordoba (Princesa Salmón); José Ramón Iglesias y Markos Marín (Leñador Marrón), Paco Déniz, Paco Ochoa y Elías González (Leñador Verdemar); y Juan Ceacero y Carlos Serrano (Leñador Azulcielo).

Entre las ofertas culturales de este fin de semana, hay dos dirigidos especialmente al público infantil y basados en películas de Disney: El Gran Show del Rey León y La Bella y la Bestia. El primero podrá verse en el Palacio de Congresos de Córdoba en una doble función: este sábado y este domingo. El segundo musical, La Bella y la Bestia, llegará este domingo al Teatro El Brillante de la mano de la compañía La Barbarie.

También para este público, la compañía La Maquiné traerá al Teatro Góngora este domingo el espectáculo Estación Paraíso, que habla del amor, de la vida y de los recuerdos. Cuenta la historia de una anciana titiritera que, a través de sus títeres, descubre el valor de su pasado, presente y futuro. Una heroína olvidadiza que desea alcanzar una meta luchando contra sus olvidos y vicisitudes. Todo ello contado con humor y delicadeza con la intención de que el público descubra que los ancianos pueden contar historias que nos emocionen y de la que podemos aprender para sentirnos identificados.

Por su parte, Teatro Avanti traerá para el público adulto dos espectáculos cómicos: uno de Sergio Bezos, que es colaborador de La Resistencia, y otro de Tomás García, que supondrá un viaje de humor a través de los cuentos de siempre contados como nunca. El primero será este viernes y el segundo, este sábado.

Además, y para toda la familia, el mago malagueño presentará este domingo su nuevo show, Más allá de la ilusión; un espectáculo en el que el mismo público, siendo partícipe de él, podrá comprobar cómo las mentes de las personas se entrelazan y cómo lo imposible se puede hacer realidad.

Cantaores, bailaores, tocaores y guitarristas de renombre se citarán este sábado en el Gran Teatro de Córdoba para rendir homenaje a José Plantón El Calli, icónico cantaor cordobés, patriarca de una familia gitana y flamenca, fallecido en 2021.

Al cante estarán El Pele, Arcángel, La Fabi, José Valencia, Kiki Morente y Rafa del Calli. Al toque estarán Niño Seve, El Perla, Luis Medina, José Serrano, Jesús Rodríguez, José Luis Medina y Antonio Jiménez. Al baile estarán Joselito Maya, Belén López, El Yiyo, Juan Tomás de la Molía y El Tete.

La nómina de artistas invitados incluye a Lolo Plantón, El Mori, Nani Cortés, Cherokee, Josué Ronkío, Cayetano Fernández Tano, Alberto Parraguilla, Richar Gutiérrez, Jesús Montoya, José Escarpín, El Güeñi, José del Calli, Zambullo y Jonatan Reyes. El acto lo presentará Manuel Curao.

El éxito de esta iniciativa, promovida por sus hijos, es claro, ya que todas las entradas están agotadas.

La Orquesta de Córdoba continúa este viernes en el Gran Teatro con la segunda función de la que es su vuelta a los conciertos. Pablo Rus se situará al frente de la formación musical que deleitará al público con una nueva obra del compositor barcelonés Ferran Cruixent, Metaverso III, encargo de la Fundación de la Sociedad General de Autores y Editores, la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas y la propia orquesta.

La obra, de 20 minutos para gran orquesta, continúa la serie de composiciones musicales para diferentes formaciones (Metaverso I, Metaverso II) y que cuestionan la relación entre humanos y tecnología.

En la segunda parte , la orquesta interpretará La Quinta Sinfonía de Gustav Mahler, que refleja el viaje interior del compositor y sus reflexiones sobre la vida, la muerte y la lucha humana. Desde el sombrío y desgarrador primer movimiento hasta el esperanzador y triunfante final, la sinfonía aborda temas universales de amor, pérdida, redención y trascendencia.

Con motivo de la presentación del libro Catálogo del archivo musical de la Mezquita-Catedral de Córdoba, el monumento acogerá este sábado un concierto interpretado por el Coro y grupo instrumental de la Catedral dirigido por Clemente Mata. Se interpretarán obras incluidas en el catálogo que se presenta.

El Ambigú de la Axerquía ofrecerá estos días los siguientes conciertos: Alfonso José Martínez Martínez, más conocido por su nombre artístico Al Dual (este viernes) y Sara banda (este sábado).

La Filmoteca de Andalucía proyectará este finde Iberia, naturaleza infinita (este viernes a las 18:00), Monstruo (este viernes y este sábado a las 20:30) y El pan de la guerra (este sábado a las 18:00).

