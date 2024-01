La modista con más clase de Tetuán llega a Córdoba en un finde con dos propuestas teatrales para los peques

El Gran Teatro de Córdoba se convierte este fin de semana en una pequeña Tetuán para albergar el musical El tiempo entre costuras, basado en la exitosa novela de María Dueñas. La composición musical viene de la mano de Iván Macías y la adaptación del libreto de Félix Amador, que son capaces de trasladar al espectador a cada uno de los escenarios creados por Dueñas, quien también ha tenido un papel relevante como asesora en todo el proceso creativo.

La joven modista Sira Quiroga abandona Madrid en los meses previos al inicio de la guerra civil arrastrada por el amor desbocado hacia un hombre que apenas conoce. Juntos se instalan en Tánger, una ciudad mundana, exótica y vibrante donde todo lo impensable puede hacerse realidad. Incluso, la traición y el abandono.

Sola y acuciada por deudas ajenas, Sira se Traslada a Tetuán, la capital del Protectorado español en Marruecos. Con argucias inconfesables y ayudada por amistades de reputación dudosa, forja una nueva identidad y logra poner en marcha un selecto atelier en el que atiende a clientas de orígenes remotos y presentes insospechados. A partir de entonces, con la contienda española recién terminada y la europea a punto de comenzar, el destino de la protagonista queda ligado a un puñado de personajes históricos entre los que destacan Juan Luis Beigbeder —el enigmático y escasamente conocido ministro de Asuntos Exteriores del primer franquismo—, su amante, la excéntrica Rosalinda Fox, y el agregado naval Alan Hillgarth, jefe de la inteligencia británica en España durante la segunda guerra mundial. Entre todos ellos la empujarán hacia un arriesgado compromiso en el que las telas, las puntadas y los patrones de su oficio se convertirán en la fachada visible de algo mucho más turbio y peligroso.

El papel de la protagonista, Sira Quiroga, será interpretado por las actrices Alba Cuartero y Cristina Pico. Jan Forrellat interpreta a Marcus; Teresa Alba es Candelaria; Gema Bastante es Rosalinda Fox; Paco Arrojo interpreta a Da Silva; Rodrigo Blanco es Ramiro; Noemy Mazoy en el personaje de Dolores; Alberto Vázquez representa el papel de Gonzalo y Beigbeder; Gustavo Rodríguez, en el papel de Félix; Aurora Frías es Doña Manuela; Patricia Carlos de Vergara es Jamila y Julio Morales interpreta al comisario Claudio. El reparto se completa con: Pablo Abad, Pedro Estrada, Camila Puelma, Noelia Cano, Esther Santaella, Guillermo Pareja, Fran León y Rocío Margón.

Con todo el papel vendido, el Coro Ziryab celebrará este sábado en el Teatro Góngora sus 30 años de trayectoria. Enmarcado especialmente en distintos géneros de la música clásica sinfónico-coral, el Coro Ziryab se ha caracterizado, desde su fundación en 1993, por su versatilidad y originalidad a la hora de elegir sus repertorios, como lo ha demostrado con músicas como el rock, el soul o los clásicos de Broadway.

De la mano de Teatro Avanti, toda la familia podrá disfrutar este finde de la obra Hakuna Matata, que tendrá lugar este sábado, y que tiene como telón de fondo la historia de El Rey León. Por su parte, este domingo, la compañía Kalifa Teatro presentará En la granja de mi tío, un tributo musical a La granja de Zenón, tal y como señala la entidad.

Además, las diferentes salas de Córdoba ofrecerán los siguientes conciertos: Santero y los muchachos (este viernes a las 21:300 en Long Rock), Leviants (este viernes a las 21:30 en la Sala Hangar), L.A. (este viernes a las 21:30 en el Ambigú de la Axerquía) y XPIRIT 90's Rock Show (este sábado a las 21:30 en El Ambigú)

El cómico Edu Soto estará este viernes en el Teatro El Brillante con su espectáculo Más vale solo que ciento volando en el que mezcla monólogo, comedia musical e improvisación. Y donde, además, interactuará con el público en su vuelta a los directos.

La Filmoteca de Andalucía proyectará este finde las siguientes películas: Remando al viento (este viernes a las 18:00), Te estoy amando locamente (este viernes a las 20:30) y Cerrar los ojos (este sábado a las 18:00).

