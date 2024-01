Mercado Íbero Romano, Niño de Pura, Arde Bogotá, Carnaval...: despide enero con ocio y cultura

El Mercado Íbero Romano abrirá este viernes sus puertas a partir de las 12:00 con un gran pasacalles. Tras ello, los asistentes podrán disfrutar de tres días de actividades para todos los públicos en los que habrá de todo. Recuerda que también habrá puestos de restauración y alimentación con los que darle al paladar otro viaje en el tiempo.

La obra cómica Los amigos de ellos dos, protagonizada por Malena Alterio y David Llorente, llegará al Teatro Góngora de Córdoba este sábado con el cartel de No hay entradas.

La dirección corre a cargo de Daniel Veronese, Premio Max Iberoamericano, y quien, en los últimos 15 años, ha recibido en España alrededor de 25 premios, una decena de nominaciones y menciones, y varios subsidios y becas por su labor como director, autor y generador de nuevas tendencias escénicas, trabajos de experimentación y nuevos aportes en el teatro.

Dos parejas amigas se encuentran a cenar todos los jueves desde hace más de 12 años. Nicolás y Liza ya llegaron al restaurante, pero sus amigos no. Los minutos pasan y la misteriosa e inusual demora de los amigos comienza a preocupar. ¿Por qué llegan siempre tarde? ¿Qué rol ocupamos en la vida de ellos dos? ¿Se interesan realmente por nosotros? ¿Habrá llegado el momento de mostrarles nuestro descontento?

El guitarrista flamenco Daniel Navarro Cruz, más conocido como Niño de Pura, se despide este año de los escenarios con una gira especial que pasará por distintos puntos de Andalucía y por la ciudad de Barcelona, impulsada con el apoyo y colaboración de la Fundación Cajasol y la Fundación Manolo Sanlúcar.

El concierto tendrá lugar este viernes en el Conservatorio de música Músico Ziryab. Junto al guitarrista, estarán Keko del Pino Moreno y Manuel Lombo.

Tras su paso por Córdoba en el marco del pasado Festival de la Guitarra, la banda Arde Bogotá volverá a la capital este viernes con un concierto en la Sala Impala para el que están las entrada agotadas desde hace meses.

Durante este fin de semana, el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Córdoba continúa con las sesiones de la primera fase, preliminares. Las funciones tendrán su inicio a las 20:30, excepto la de este domingo, que lo hará a las 19:00.

La Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba organiza para este domingo una ruta en bici para conocer el Camino Mozárabe de Santiago a su paso por la ciudad.

La Filmoteca de Andalucía proyectará este fin de semana las siguientes películas: La Singla (este viernes a las 18:00), To leslie (este viernes y este sábado a las 20:30) y Una aventura gigante (este viernes a las 18:00).

Puedes consultar la cartelera de los cines de Córdoba aquí.

