India Martínez y Zahara, las voces que ponen música a la agenda cultural del finde

La cordobesa India Martínez regresa este viernes a su ciudad natal y actuará en la Plaza de Toros dentro de su gira Palmeras Tour. Acompañada de tu piano, la artista ofrecerá un concierto más íntimo y cercano que nunca, poniendo sobre el escenarios los temas de este último disco y aquellos más destacados de su carrera.

El Comandante Lara, junto a Vicente Ruidos y Jesús Tapia Cómico, estará este viernes en el Gran Teatro con el espectáculo A toda costa, un show lleno de humor, camisas hawaianas y manguitos. Acaban de llenar la nevera para ir a la playa con nuevos chistes, nuevas situaciones y nuevos personajes llenos de mala leche… porque en la playa, uno va a disfrutar, pero también a criticar al vecino de toalla.

Zahara visitará este sábado el Gran Teatro dentro de su tour Puta gira con el que presentará su último disco, Puta, uno de los mejores trabajos firmados en 2021, y un disco en el que la cantante se ha expuesto como nunca antes. En este trabajo, Zahara se aleja de los sonidos indies para adentrarse sin complejos en la música electrónica. Lo hace amparada en el sutil trabajo de Martí Perarnau, líder de Mucho, con el que la cantante previamente había trabajado bajo el paraguas de _Juno.

Junto a Zahara y Perarnau estará también el compositor, instrumentista, ingeniero y productor musical Manuel Cabezalí. Son las tres patas de una gira en la que los conciertos se dividen en tres actos en los que se podrá viajar de la intimidad absoluta y las historias de Zahara al techno y el baile.

Teatro Avanti trae para este fin de semana un doblete de comedia dirigida al público adulto. Este viernes y este sábado, a partir de las 21:00, Manolo Medina Javier Vallespín y Rafael Estades El Morta protagonizarán Tanto monta, monta tanto, ambientada en la época medieval. Los Reyes Católicos de España, Isabel y Fernando, reciben a Cristóbal Colón con la firme intención de demostrar que el mundo es redondo, pero al final lo que descubren es un nuevo continente en el que ya existe el Rey de las hamburguesas.

Por otro lado, el humorista Rubén García presentará este sábado, a las 20:00, The plan, un show para reventar el sistema a base de humor, comedia y muchas risas en el que contará cómo ha metido a sus abuelos en el mundo de las nuevas tecnologías.

Los jardines del Rectorado de la Universidad de Córdoba acogerán este sábado, de 10:30 a 14:30, la Feria de los Ingenios, actividad incluida dentro de la programación de la Noche Europea de los Investigadores. Con esta actividad, la ciudadanía podrá conocer la ciencia realizada por el personal de la UCO de la mano de 25 grupos de investigación. Puedes consultar todo el programa en este enlace.

El Ayuntamiento de Córdoba finaliza este fin de semana Flamenco entre las Flores, el programa cultural con el que ha celebrado el Centenario de los Patios de Córdoba. Los encargos de poner el broche final serán el cantaor y guitarrista Diego Guerrero (este viernes a las 21:30 en el cine Fuenseca) y Rafael Riqueni y su grupo y Raúl Alcántara El Troya (este sábado a las 21:30 en el Alcázar de los Reyes Cristianos).

El Ayuntamiento de Montilla acogerá este viernes la 46 edición de la Cata Flamenca, que tendrá lugar en la Cooperativa de La Aurora. El evento rendirá homenaje a Francisco Campanario, El Maño, y el cartel estará compuesto por artistas de primer nivel, entre los que estarán Estrella Morente, Antonio Mejías, Reyes Carrasco (finalista del concurso de Canal Sur, Tierra de Talentos) y Rafael Ordóñez, con la colaboración especial del guitarrista David de Arahal.

El teatro municipal Miguel Romero Esteo de Montoro acogerá este sábado la comedia Blablacoche, protagonizada por Pablo Carbonell. Ramiro, militar y divorciado, viaja con su coche a Cádiz para ver a sus dos hijas. Nat, una joven psicóloga en paro, quiere darle una sorpresa a su pareja. Max acude a grabar una película de bajo presupuesto y va ensayando su papel para vivir el personaje. Magina quiere llegar a tiempo al nacimiento de su primer nieto. Un viaje que empieza de una forma muy divertida, se complica por la aparición de un peligroso asesino en serie.

