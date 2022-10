El IMAE arranca este domingo su programación para los niños y escolares

La Delegación de Educación e Infancia y el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) ponen en marcha el programa Butaca Familiar, que incluye la programación de espectáculos de Vamos al Teatro y los Conciertos Didácticos de la Orquesta de Córdoba. Dicha programación se desarrolla en los Teatros Públicos de Córdoba, gestionados por el IMAE.

Además de ofrecer a la comunidad escolar un amplio calendario de espectáculos, dicho programa cuenta con sesiones especialmente destinadas al público familiar. En este periodo 2022-2023, de octubre a mayo, pasarán por el escenario espectáculos de títeres, de circo, montajes basados en cuentos tradicionales o increíbles aventuras, sin olvidar los aplaudidos conciertos didácticos de la Orquesta de Córdoba.

El primer espectáculo de la temporada es el de Crusoe, cuyas funciones arrancan mañana domingo a las 12:00 (función familiar), y el 17 y 18 de octubre, a las 10:00 y a las 12:00 (funciones escolares).

En noviembre llegará el turno de The best of flamenco magic, los días 20 (función familiar), 21 y 22 (funciones escolares). Los días 11 (familiar) y 12 y 13 de diciembre (escolares) se podrá disfrutar de Soy una nuez, mientras que ya en el año nuevo, en enero, se pondrá en escena La fábula de la ardilla para toda la familia.

Úniko se representará el 19 de febrero (familiar) y el 20 y 21 de febrero (escolar), y Andersen, el patito feo, subirá a escena en marzo, los días 26 (familiar), 27 y 28 (escolares).

En abril se podrá asistir a la representación de Camino a la escuela, en función familiar el día 23 y escolares los días 24 y 25. En mayo, toda la familia podrá disfrutar de la Casa Flotante el día 21, mientras que los escolares lo harán el 22 y 23 del mismo mes.

Por su lado, los Conciertos Familiares y Didácticos de la Orquesta de Córdoba se han programado de enero a mayo del año 2023. En este apartado destacan los espectáculos Piccolo, Saxo y Compañía, La Historia de Babar El Elefantito y Pedro y el Lobo.

El teniente de alcalde delegado de Educación e Infancia, Manuel Torrejimeno, ha indicado que “asistir al teatro es para los niños y las niñas, tanto si van con su profesorado, como con sus familias, una experiencia inolvidable que afianza el gusto por la cultura y el disfrute de la escena”. Torrejimeno ha destacado la calidad de las representaciones que se han programado y se ha mostrado convencido de que la programación de Butaca Familiar será un éxito de público.