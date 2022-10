La historia de Córdoba postal a postal

El bulevar del Gran Capitán acoge desde este lunes Córdoba, una ciudad de postal. Esta exposición va a contar la historia de la ciudad a partir del siglo XIX donde se podrá ver los principales patrimonios de la ciudad, cambios urbanísticos, principales barrios históricos aunque también se podrá apreciar lugares no tan conocidos. La muestra concluirá el 13 de noviembre.

Córdoba, una ciudad de postal ha necesitado la colaboración del Archivo Municipal de Córdoba y de su presidenta Ana Verdú para llevar a cabo esta labor de documentación. La teniente alcalde Marián Aguilar ha resumido que “en esta exposición nos va a situar en ese ojo de la ciudad para que veamos cómo se ha visto la ciudad a lo largo de la historia”.

El comisario de la muestra, Antonio Jesús González, ha explicado que esta es una “exposición fotográfica en formato de calle que pretende acercar a toda la ciudadanía como la Córdoba fue evolucionando” a través de “unos pequeños objetos que son las postales ilustradas”. Como recalca, “es una exposición reducida” constituida por ocho cubos que albergan 70 imágenes y que la más antigua pertenece al año 1896. Además de las fotografías en la calle, el proyecto también contará con un catálogo de 200 fotografías y una investigación sobre el origen y el desarrollo de estas tarjetas.

González también ha hecho referencia a la gran importancia de estas postales ilustradas de manera internacional ya que “consiguieron una gran difusión en muy pocos años” y como bromea “fueron las primeras redes sociales de la historia”.

Para concluir, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha puesto en valor la labor de la Fototeca “ que protagoniza esta exposición” y que por supuesto pone el valor el doble significado de esta actividad “artístico y documental”.

