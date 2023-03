¿Qué hacemos este finde? Kalendas vive sus últimos días y tunos de toda España actuarán a favor de Cáritas

La recreación de un parto en Roma o catas de vino y cerveza, en los últimos días de Kalendas

Kalendas pondrá fin a su programación durante los próximos días. Al igual que el pasado fin de semana, las entradas están agotadas para la mayoría de actividades, aunque todavía hay algunas disponibles, como es el caso de la recreación histórica de cómo era un parto en Roma, una actividad que tendrá lugar este viernes. Esta misma jornada habrá visitas al Museo Arqueológico y al templo romano, y otra ruta por Puerta Gallegos para abordar los ritos funerarios romanos.

El sábado habrá rutas de senderismo, una cata de cerveza en el Convento Santa Clara, una ruta por la Córdoba de extramuros en la Plaza de la Corredera, una visita infantil para conocer cómo eran los gladiadores, un concierto en el Centro de Recepción de Visitantes, una cata de vinos y otra visita al Museo Arqueológico.

El domingo, último día de Kalendas, habrá una ruta de senderismo para conocer el sistema de abastecimiento de agua, un taller infantil sobre amuletos y una recreación histórica de la legión manipular.

Vuelve a Córdoba la obra '¡Ay, Carmela!'

¡Ay Carmela!, la obra más exitosa de José Sanchis Sinisterra y todo un clásico de la dramaturgia contemporánea en España, vuelve a Córdoba después de que en 2018 fuera representada por Cristina Medina y Santiago Molero, bajo la dirección de Fernando Soto. En esta ocasión, María Adánez y Pepón Nieto, dirigidos por José Carlos Plaza, serán quienes actúen este viernes a las 20:00 en el Gran Teatro.

Tres décadas y media después de su estreno (1987), esta modesta “elegía de una guerra civil” -cuya “acción no ocurrió en Belchite en marzo de 1938”- parece no obstante empeñada en levantar su enjuto tinglado escénico más allá del tiempo y del espacio. También del espacio, sí, ya que, a pesar de las coordenadas locales de su trama (España, Aragón, Belchite…), Carmela y Paulino no han cesado de echar raíces en países y ciudades tan distantes y distintas como Londres, Francia, Turquía, Chile, Berlín, San Petersburgo,… y un largo etcétera. Tal diversidad de horizontes e idiomas acabaron por revelar al autor que el tema de su humilde tragicomedia no es tanto -o no solo- la Guerra Civil…Más bien fue descubriendo que ¡Ay, Carmela! trataba del deber de los vivos para con “los muertos que no quieren borrarse”

Concierto de tunos de España a favor de la Residencia Hogar San Pablo de Cáritas Córdoba

El Gran Teatro de Córdoba acogerá este sábado el concierto que ofrecerá Tuna España en Córdoba y que tendrá carácter solidario ya que la totalidad de la recaudación irá destinada a la Residencia Hogar San Pablo de Cáritas Diocesana de Córdoba en la que viven personas mayores en situación de exclusión social.

El programa contendrá muchas de las canciones del repertorio tradicional de tuna. Entre otras, Clavelitos, La Compostelana, Las Cintas de mi Capa, Julio Romero de Torres, Fonseca, La Rondalla, La Aurora, Adelita, Cielito Lindo, Guantanamera, Las Dos Cruces. Las entradas se pueden adquirir en este enlace. Para aquellas personas que quieran colaborar con esta iniciativa se ha puesto una fila cero para hacer un donativo a través de bizum, al 33581, o al número de cuenta ES11 0237 0210 3091 5651 3781.

Exposición de dinosaurios robóticos

Si aún no has visitado la exposición Dinosaurs Tour te animamos a hacerlo durante este fin de semana en la explanada junto al centro comercial La Sierra. Allí podrás ver Triceratops, Tiranosaurios, Protoceratops, Parasaurolofus, Estegosaurios, Espinosaurio, Diplodocus y el famoso Tiranosaurio Rex a tamaño real, entre otros. Además de las piezas, se realizarán proyecciones didácticas acerca del modo de vida de esta fauna prehistórica. La exposición estará abierta este viernes de 17:00 a 21:00 y este sábado y este domingo, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00.

Concierto extraordinario de Cuaresma

Con motivo de la Cuaresma, la Orquesta y Coro de la Catedral de Cordoba ofrecerá este sábado a las 19:30 un concierto gratuito de música sacra en la Mezquita Catedral. Entre el programa escogido encontraremos obras de G. B. Pergolesi, T. L. Victoria y J. S. Bach, entre otros. La entrada será libre hasta completar aforo.

Cine

La Filmoteca de Andalucía proyectará Pauline á la plage (este viernes a las 18:00), Alegría (este viernes a las 20:30), Los Picapiedra (este sábado a las 18:00) y Nymphomaniac 1 (este sábado a las 20:30).

Además, el segundo ciclo Miradas de cine sobre igualdad proyectará Grabielle (este domingo a las 18:00) en la Facultad de Filosofía y Letras.

Más teatro

Teatro Avanti ofrecerá este finde la obra Los habitantes de la casa deshabitada (este viernes a las 21:00) y la comedia Dos cómicos muy tontos (este domingo a las 19:00).

Flamenco

Las Matinales Flamencas en la Posada del Potro continúan este domingo con la actuación del cantaor Eduardo López y el guitarrista Francis Marín.

Otros conciertos

Otras citas culturales de este fin de semana son los conciertos de Anna Dukke (este viernes a las 21:30 en el Ambigú de la Axerquía), Niños Mutantes (este viernes a las 21:30 en la sala Hangar) y El Jose (este sábado a las 21:30 en la sala M100).

Además, Los 40 Córdoba POP celebrará este sábado un concierto en El Arenal en el que actuarán el cordobés Antonio José, Lérica, Famous, Denna, Noa y Nerea Rodríguez, entre otros.