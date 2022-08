Córdoba se convierte en punto de unión 'carnavalero' con un festival de agrupaciones de toda Andalucía

El Gran Teatro abrirá sus puertas al Carnaval en una fecha completamente atípica: septiembre. Lo hará con motivo de un certamen único, que se celebra por primera vez en Andalucía, y que llevará a que la capital cordobesa se convierta en un punto de encuentro de agrupaciones carnavaleras toda la comunidad autónoma. Se trata del I Certamen Andalucía Carnaval sin Fronteras y tendrá lugar el próximo 24 de septiembre

Hace casi un año, la idea de realizar este certamen era eso: una idea. Tal y como adelantó a este periódico el presidente de la Asociación Carnavalesca de Córdoba, Alfonso González, la realización o no de este festival dependería de la cuantía económica que el Ayuntamiento de Córdoba destinara a la organización. Finalmente, las cuentas han cuadrado y el 24 de septiembre se celebrará este festival que tendrá como maestros de ceremonias a Federico Pérez, El Coronel, y Alvarito Perea, El Polluo.

La primera agrupación que se subirá al escenario del Gran Teatro será la ganadora del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Córdoba de este año: el cuarteto 'La banda de Cañete de las Torres'. La segunda formación cordobesa que participará será la comparsa 'Imagina', segundo premio en el COAC de Córdoba de 2022, que cuenta con la letra y dirección de Pablo Castilla y música del mismo junto a José Manuel Córdoba.

Cádiz estará representada por el coro 'Carrera Oficial', finalista en el primer accésit del COAC de Cádiz 2022. Cuenta con la música de Tino Tovar y Salvador Longobardo, la letra de Antonio Procopio y Longobardo, y la dirección, también en manos de Procopio.

Por su parte, la chirigota 'Los Pitu-risas' traerá el aire de Jaén. Esta agrupación fue segundo premio en el COAC de Jaén y cuenta con la letra de Ángel Almagro, la música de David Romero y la dirección de Manuel Jesús Estévez. Desde Huelva llegarán 'Los yoyas', una chirigota que se hizo con el tercer premio de la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones de Carnaval. Fali Ramos es su autor y director.

Almería también traerá una chirigota: 'Los que vienen de recogía', primer premio del COAC de Almería de 2022. Jesús Luque, Capi Alarcón y Antonio Mañas ostentan la música y la letra mientras que Antonio Aguirre es el director.

De tierras malagueñas vendrá la chirigota 'La murga de Pariente', primer premio en el COAC de 2020 esta provincia. Su director es Raúl Arrivas y la música y la letra corren a cargo de Carlos Pariente y Tomás García. La última agrupación de esta modalidad que participará en el certamen vendrá de Sevilla y se trata del segundo premio juvenil de Cádiz de este año: 'Una chirigota pa que te rías'. Cuenta con la música de Francisco Javier Menchón, la letra de Antonio Estepa Cruz y la dirección de Juanma Hernández Alanis.

Por último, Granada ofrecerá la segunda comparsa que podrá escucharse durante el certamen. Se trata del grupo 'IndependenZia' y tiene la música y la letra de Agustín Sánchez y la dirección de Daniel Fernández.

Las entradas tiene un precio de entre diez y 15 euros y pueden comprarse en este enlace.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!