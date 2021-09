El Carnaval de Córdoba de 2022 prevé arrancar en febrero y habrá Concurso, desfiles y actuaciones en la calle

Este año sí habrá Carnaval en Córdoba. La mejora de la situación sanitaria y las esperanzas puestas en que no se produzcan más olas de contagios han llevado a la Asociación Carnavalesca de Córdoba a preparar la programación de cara al Carnaval de 2022. La organización ya trabaja en una planificación de actos que comenzaría en febrero, siempre y cuando la situación sanitaria se mantuviera, como mínimo, como la actual. No obstante, tal y como cuenta a CORDÓPOLIS el presidente de la asociación, Alfonso González, también se está dibujando un programa alternativo para no dejar a Córdoba sin Carnaval por segundo año consecutivo.

Según explica, las previsiones es que el Carnaval de Córdoba arranque el 13 de febrero con la gala de Sultanes y Sultanes en la tradicional Salmorejá y finalizará el 6 de marzo con el Gran Desfile. El Concurso comenzará el 15 de febrero y finalizará el 25 de febrero mientras que el pregón, a cargo de José Caballero, tendrá lugar el 26 de ese mes. Esas son las fechas con las que trabaja la asociación aunque son susceptibles de cambios según la situación sanitaria de ese momento, tal y como afirma González, quien se reunirá con el Ayuntamiento de Córdoba este mismo jueves para ir acordando fechas definitivas.

Sea como fuere, continúa el presidente, todos los actos del Carnaval se llevarán a cabo siguiendo las medidas sanitarias vigentes "al igual que se hacen conciertos o eventos de toda índole". Así, en 2022 también estará la carpa de Carnaval, ubicada en el Bulevar y donde se realizan actos como La Salmorejá o desde donde se sigue el Concurso, así como la entrega de premios, el pasacalles del Puente Romano, Carnaval de Mayores, Fiesta Infantil, Carnaval en la Calle -con las actuaciones de grupos- y Fiesta de la Primavera. Cuestión distinta será el Gran Desfile -o Gran Cabalgata-, que es el mayor pasacalles de la fiesta y el que más número de personas aglutina. Este podría ser el evento que suponga una mayor complicación, pero González confía en su celebración.

Sobre el Concurso, González adelante que habrá un cupo de máximo 50 agrupaciones -en los últimos años se han rondado cifras de entre 54 y 56- para hacer sesiones más cortas y con menos aglomeraciones. El plazo de inscripciones será del 1 de octubre al 10 de diciembre.

'Carnaval sin Fronteras' e inauguración de las calles dedicadas a Miguel Amate y a Paquito Luque

Dependiendo de la subvención que la asociación reciba del Ayuntamiento, este año tendrá lugar la iniciativa Carnaval sin fronteras, que consistirá en una gala de Carnaval en la que participarán una agrupación de cada provincia andaluza. Será en septiembre en el Gran Teatro.

Por otro lado, González recuerda que "todavía está pendiente" la inauguración de las calles dedicadas a Miguel Amate y a Paquito Luque. Para el primero se ha optado por la calle Pasaje Santa Marina, que pasaría a llamarse Pasaje Comparsista Miguel Amate. Por su parte, la calle para Luque se ubicará en la calle De la Rinconada -en el Campo de la Verdad, el barrio que le vio nacer- que pasará a llamarse Pasaje Comparsista Paquito Luque. "Será la primera vez que Córdoba cuente con vías dedicadas a carnavaleros", señala el presidente.

Para la inauguración de estas calles, la idea de la asociación pasa por cambiar el recorrido que las agrupaciones carnavalescas realizan por el Puente Romano. En lugar de partir de La Calahorra hacia la Mezquita-Catedral, el pasacalles comenzaría desde la calle dedicada a Paquito Luque hasta el monumento. A su vez, si el Gran Desfile no fuera posible, se está estudiando la posibilidad de hacer un pequeño recorrido que parta desde la calle dedicada a Amate en Santa Marina.