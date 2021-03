El Barrio decide retomar su gira y anuncia que actuará en Córdoba este año

¿Y si a la cuarta va la vencida? En este año pandémico, de retrasos de gira, aplazamientos y suspensiones, se torna tarea difícil para el mundo de la cultura poder perfilar una programación. El Barrio es un claro ejemplo de ello. Con un tour diseñado para 2020, tuvo que suspenderlo todo y esperar a que la situación mejorara. No pudo ser y canceló la gira en la que iba a presentar El danzar de las mariposas. Ahora, el cantante ha anunciado que retoma lo que empezó y actuará en Córdoba.

En un principio, la actuación está prevista para el 10 septiembre y las entras se pondrán próximamente a la venta. Aunque el artista ni su productora lo ha confirmado aún, todo parece indicar que será la Plaza de Toros elegido, tal y como ha ocurrido en las últimas giras. Además, cabe señalar que esta plaza, a pesar de las restricciones, permite una venta de entradas que sí podría ser rentable para los artistas. Este concierto estaba fechado para el 2 de mayo de 2020, pero fue aplazado para el 25 de septiembre. Finalmente acabó suspendiéndose, ofreciendo el 1 de mayo como nueva fecha. Sin embargo, la crítica situación sanitaria llevó al artista, el pasado mes de diciembre, a cancelarlo nuevamente.

En El danzar de las mariposas, El Barrio vuelve a desgranar la actual temática social a través de las diferentes historias que recoge cada una de las canciones, compuestas de manera muy personal y, sobre todo, interpretadas con el sello inconfundible que los años han dado al artista. A través de sus particulares mariposas, El Barrio trae diferentes pasajes que permiten a sus seguidores identificarse con cada una de las narraciones de un disco que, según apunta, es el más autobiográfico de su carrera. Este trabajo de estudio recopila un total de 13 canciones con una producción y una calidad artística de primer nivel.

Si se confirma la Plaza de Toros como recinto, este concierto se unirá a los de Morat, India Martínez y David Bisbal, que también actuarán en septiembre en este lugar los días 4, 24 y 26, respectivamente.

Además de su actuación en Córdoba, El Barrio también ha anunciado que pasará por Huelva (9 de julio), Almería (14 de julio), Algeciras (31 de julio), Murcia (25 de agosto), Alicante (26 de agosto), Granada (16 de septiembre), Mairena del Aljarafe (19 de septiembre), Mallorca (24 de septiembre) y Zaragoza (15 de octubre).

