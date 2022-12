El baile dialéctico de Rocío Márquez y la electrónica de Bronquio llegará en febrero a Córdoba

Tercer cielo, el nuevo proyecto discográfico de la cantaora flamenca Rocío Márquez y el productor de música urbana y electrónica Bronquio, llegará al Teatro Góngora de Córdoba el próximo año. Los autores de uno de los discos más potentes de este año actuarán en la capital el 23 de febrero en un espectáculo que supone la rotura de moldes y la imbricación del flamenco con la música electrónica.

Este álbum, de la mano de Universal, supone un paraíso en el umbral donde los artistas se han permitido explorar desde sus respectivos estilos musicales en un viaje que va de lo conocido a lo desconocido, de la tradición a la creación. El resultado es un lenguaje propio que trasciende compartimentos estancos de los géneros musicales para seguir ensanchando el flamenco del siglo XXI.

En este tránsito creativo, Rocío Márquez y el creador jerezano describen un itinerario que transcurre de la frente al pecho y de dentro al mundo. Del blanco al negro. Tal proceso pide echar mano no sólo de la luz clara de la razón, la técnica y la experiencia, también de la yema de los dedos, de la raíz psíquica de las palabras, del turbio fogonazo de la intuición, de los símbolos y del rito que despierta al mito como quien sopla un ascua adormecida.

Todo esto ya lo sabían los antiguos, que nos demuestran que la creación es la madre de la tradición y que, por eso, es posible tomarla como punto de impulso y hasta violentarla si es preciso para seguir creando. De este modo nos legaron la libertad. La primera palabra del lenguaje no pudo ser sino un grito, escribió Félix Grande. Qué es, si no, un quejío, desde dónde se saca. A lo jondo se llega por elevación.

Las entradas tendrán un precio de 12 euros y se pondrán a la venta próximamente, según informa el Instituto Municipal de Artes Escénicas.

