El artista de las 1.000 obras que busca el Guinness de los récords

Desde este sábado, y en la Taberna Fuenseca, el pintor, escultor y escritor cordobés Francisco Arroyo Ceballos aspira a ser incluido en el libro Guinness de los récords. A través de La habitación, prevé una exposición con un millar de obras con el que busca entrar en el Libro Guinness de los récords.

De hecho, a principios de año, el pintor registró en el Guinness World Records como nueva categoría al récord Guinness la de Mayor número de obras en una exposición individual. A ello aspira Arroyo Ceballos con La habitación, en una muestra que permanecerá abierta hasta el 16 de abril de este año.

Francisco Arroyo Ceballos cuenta con una trayectoria avalada por más de 150 muestras, obra en más de 30 museos e instituciones de 11 naciones y numerosos galardones y homenajes en distintos países. Nombrado en París en 2015 miembro de la Asoción Internacional de Críticos de Arte AICA. Es autor o coordinador de más de una treintena de libros de arte y poesía, entre los que destacan Críticas de Arte y 81 Poemas de amor Desmedidos.

