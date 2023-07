Comienza el cine de verano en el Ambigú de la Axerquía

El Ambigú de la Axerquía prepara la primera proyección en su conocido Cine party, un cine de verano en la terraza de este teatro cordobés, que comenzará el próximo viernes 28 de julio con el clásico Los cazafantasmas. La noche continuará con una sesión del dj cordobés Jesús Blitz.

El director Eduardo Parraga se encargará de presentar este evento nocturno al que han llamado cine forum, cuya primera sesión será este viernes, aunque desde las redes sociales del establecimiento han aclarado que las próximas proyecciones se realizarán los jueves, como viene siendo costumbre en este cine de verano.

Los interesados en acudir a esta sala de conciertos deben tener en cuenta que la apertura de puertas será a las 22:00 y la proyección comenzará media hora más tarde. Además, tal y como se refleja en su cartel, la entrada es gratis. En su mensaje difundido por redes sociales, han animado a los cordobeses a acudir para pasar una “buena noche de verano con palomitas, perritos y refrescos”.

