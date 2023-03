Los cines El Tablero estrenarán la película sobre la grabación de la obra clave de Kiko Veneno

Los cines El Tablero estrenarán la película documental Un día Lobo López, dirigida por Alejandro G. Salgado y que cuenta cómo fue el proceso de grabación de Échate un cantecito, disco clave en la carrera de Kiko Veneno y una obra seminal dentro de la música española de las últimas décadas.

La película se podrá ver a las 20:00 del próximo 30 de marzo en un estreno que contará con la presencia del director de la película. El film tuvo su premiere en el Festival de Cine Europeo de Sevilla a finales del año pasado.

Un día Lobo López documenta el proceso de grabación de Échate un cantecito, una de las obras más influyentes de la música popular en español. El tercer disco de Kiko Veneno se grabó a caballo entre Sevilla y Londres, bajo la producción de Santiago Auserón y Joe Dworniak.

Aquel trabajo incluía algunas de las canciones más importantes de la carrera del músico, Echo de menos o Superhéroes de barrio, un artista que, tras el éxito de Veneno, no terminaba de despegar en solitario hasta la grabación de Échate un cantecito. Un día Lobo López se adentra en las circunstancias vitales y el contexto artístico e histórico (la España del 92 y la Sevilla de la Expo) que hicieron posible la creación de un álbum que marcó camino en el pop español y que cambió la suerte de su autor, así como un retrato colectivo de las personas y los espacios que en ese contexto integraron el proceso de creación del disco.

Nacido en Los Palacios, Sevilla, Alejandro G. Salgado es un director especializado en cine documental, licenciado en Comunicación Audiovisual e Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. En 2013 realiza el cortometraje El desorden de los sentidos, por el que recibe el Premio ASECAN, y desde entonces ha dirigido films documentales como Bolingo. El bosque del amor, estrenado en Ámsterdam (IDFA) en 2016 y galardonado con el Premio IMAGINERA, Barzaj, opera prima del cineasta que tuvo su premiere en el IDFA, y obtuvo el Premio al Mejor director español en el Festival de Sevilla de 2019, o Las alturas, premiado en la última edición del festival Alcances con la Caracola al mejor cortometraje. Un día Lobo López es su último proyecto.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!