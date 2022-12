'Casa': los misteriosos Wayne visten su música con un videoclip de ilustración casera

¿Quién coño es Wayne? Es la pregunta que se hicieron algunos cordobeses cuando Andalucía Live anunció ese enigmático nombre como banda local a tocar en el concierto de presentación del Andalucía Big Festival en la plaza de Toros de Córdoba.

Sólo algunos aficionados a la escena alternativa de Córdoba conocían el proyecto, que además había optado por esconder los nombres de sus integrantes para que fuera la música y sólo la música la protagonista. Aún hoy, tras aquel concierto, Wayne siguen optando por priorizar lo que se oye a lo que se sabe.

¿A qué suenan Wayne? De momento, a una mezcla de synth pop y rock alternativo, aunque con un acabado lofi que acaba de pulir la personalidad de unas letras de pulso netamente indie. Cantan en español, por cierto, aunque ellos mismos, jugando al despiste, opten por preguntar “who the fuck is Wayne?” en inglés en sus perfiles de redes sociales.

Del proyecto se sabe que nació a finales del año 2020, durante una pandemia mundial y que pronto sedujeron a Juan Valera, que los ha metido en el estudio El Doblao para grabar sus canciones. La última que ha visto la luz se llama Casa, la estrenó en exclusiva Mondosonoro, y ha llegado vestida con un videoclip de ilustración casera hecho por el artista Rafael Jiménez.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!