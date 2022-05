Casa Árabe expone la mirada de la fotógrafa estadounidense Ana Nance a los países árabes

Desde este miércoles 4 de mayo, Casa Árabe muestra en su sede de Córdoba la exposición Fábulas y banderas evanescentes, de la fotógrafa estadounidense Ana Nance, en la que concentra su mirada personal hacia países como Sudán, Qatar, Egipto, Arabia Saudí, Palestina, Marruecos o Argelia.

Ana Nance (EEUU, 1969) lleva 30 años viajando y ha visitado más de 80 países trabajando para publicaciones nacionales e internacionales como El País Semanal, Marie Claire, Wall Street Journal, Icon, Vogue, Conde Nast Traveler, The New York Times y National Geographic Travel. Paralelamente a esos encargos, ha venido desarrollando un trabajo personal que ha dado lugar a un gran archivo de fotografías que concentra su mirada personal a esos países y lugares. Una mirada sin prejuicios, que busca el acercamiento a otros mundos y culturas y trata de ir más allá de los lugares comunes que a menudo ocultan realidades mucho más ricas y complejas.

La selección de fotografías que presenta la muestra está centrada en una serie de países árabes, como la República del Sudán, Qatar, Egipto, Arabia Saudí, Palestina, Marruecos y Argelia, y fueron tomadas entre 2012 y 2021. La mirada de la autora intenta romper con los estereotipos que, a menudo, se proyectan sobre esta parte del mundo.

“No pretende ser una inmersión exhaustiva en las diferentes realidades sociales de esos países, ni en sus problemáticas, sino que apunta a la afirmación de su riqueza cultural. Y lo hace a través de fragmentos, de detalles de su arquitectura, del paisaje, de objetos de la vida cotidiana, de aquello que a menudo escapa a nuestra mirada cuando ésta pasa de forma somera por las cosas”, explica Oliva María Rubio, comisaria de la exposición.

A su juicio, en cada una de sus fotografías, Ana Nance construye una suerte de fábula, de alegoría, que nos impele a mirar a esos países de otra manera. “Para la fotógrafa, a quien la lectura de Las mil y una noches le sugirió que también ella debía seguir contando historias para salvar la riqueza de las diversas culturas que ha tenido la suerte de conocer, estas imágenes son simplemente vestigios”, señala sobre unas imágenes en color que “muestran un mundo en transformación donde el presente y el pasado conviven, donde el paisaje rural o urbano está más presente que las personas que lo habitan, pero donde la ausencia de éstas es verdadera presencia”.

Ana Nance

Nacida en los Estados Unidos (Myrtle Beach, Carolina Del Sur, 1969), de madre española, Ana Nance obtuvo la licenciatura en Bellas Artes en el Savannah College of Art and Design en 1991.

Antes de fijar su residencia en Madrid, vivió y trabajó como fotógrafa en la ciudad de Nueva York durante más de diez años. Cuenta con una amplia experiencia en fotografía de retrato, localizaciones, viajes, arte y publicidad. Su carrera fotográfica se ha centrado en los medios de comunicación y en la publicidad, creando imágenes fijas o en movimiento, que, aunque con fines comerciales, se caracterizan por tener una visión propia, contando una historia o transmitiendo una idea. Asimismo, a lo largo de sus múltiples viajes por todo el mundo trabajando para diversas publicaciones, ha venido simultaneado esos encargos con un trabajo personal.

Ha dirigido equipos de personal en campañas publicitarias para grandes marcas como Coca-Cola, Nike, Mercedes, Visa, Renault, Movistar Series e Iberdrola entre otras y ha llevado a cabo encargos de sesiones fotográficas tanto en exteriores como en estudio para editoriales de prestigio como El País Semanal, Marie Claire, Wall Street Journal, Icon, Vogue, Conde Nast Traveler, The New York Times y National Geographic Travel, entre otros, recorriendo más de 80 países.

Ha expuesto de forma individual en las galerías Mad is Mad y Pepe Pisa, de Madrid en el marco de PHotoEspaña. En los últimos años, ha participado en exposiciones colectivas, como ICP Concerned, International Center of Photography, New York, junio, 2020; It´s Such A Perfect Day, I´m Glad I Spent It With You, Acción X El Arte #05, exposición Online, junio 2020; Frontiers, Musée de l’Histoire de l´Immigration, París, julio 2020 o Female in Focus, An Award for Women Photographers, The British Journal of Photography, El Barrio´s Artspace, Nueva York, Julio, 2021.

Entre los premios y reconocimientos que ha recibido se incluyen el British Journal of Photography Female in Focus, 2020, Nueva York; el Prix de la Photographie “State of the World”, París, 2020; el American Photography 36, Estados Unidos, 2020; el #ICP Concerned, International Center of Photography, Nueva York, 2020“, el Lens Culture, Retratos, 2019, Estados Unidos; o el premio ARI como fotógrafa editorial del año, España, 2006.

Actualmente, mantiene una relación estrecha con la OMT. Es docente en Madrid Content School, dirige el Máster de fotografía profesional en el IED, y da talleres en diversos programas, como el Máster PHotoEspaña, entre otros.

La exposición cuenta con el apoyo de HP y de la Organización Mundial de Turismo (UNWTO). Además, coincidiendo con el Festival de Patios de Córdoba (del 3 al 15 de mayo), la exposición amplía su horario de lunes a viernes hasta las 22:00. Además, excepcionalmente estará abierta los fines de semana del 7-8 y 14-15 de mayo en horario de 11 a 14h y de 18 a 22:00 (el domingo 15 hasta las 20:30).