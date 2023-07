El cantaor cordobés Rafa del Calli abre el festival Suma Flamenca Joven en Madrid

El cantaor cordobés Rafa del Calli, hijo del icónico cantaor José Antonio Plantón Moreno, conocido artísticamente como El Calli, forma parte del cartel de la tercera edición de Suma Flamenca Joven, un festival madrileño que se consolida con 11 artistas que expresan su arte a través del cante, el baile, la guitarra o el piano.

Desde el festival, apuestan por el apoyo a jóvenes artistas flamencos que ya cuentan con una trayectoria exitosa y fructífera en los escenarios. De hecho, el cordobés fue uno de los dos ganadores del Concurso Nacional de Arte Flamenco, el certamen más prestigioso del mundo del arte jondo, en el año 2022.

Antes de este ya recibió otros dos premios que presagiaban una gran carrera y honraban su trabajo. En mayo de 2014, consiguió el primer premio Cayetano Muriel “El Niño de Cabra” del Certamen de Jóvenes Flamencos de Córdoba y en diciembre de ese mismo año el segundo Premio del III Certamen del Premio Agustín Gómez de Flamenco del Ateneo de Córdoba.

Además, cuenta con experiencia internacional y en diversos festivales como la Biennale del Flamenco de Ámsterdam, Los Jueves Flamencos de Cádiz, La Noche Blanca del Flamenco de Córdoba o el Festival Flamenco de Zambra.

Este festival toma forma como un ciclo de cuatro días, donde actuará un guitarrista, un cantaor o cantaora y un bailaor o bailaora cada día, entre el 21 y el 24 de septiembre. El escenario se ubica en la Sala Verde de los Teatros del Canal, un espacio que ya llenaron en la última edición. Así que cabe esperar que el público acoja a estos artistas de igual forma en esta tercera edición.

El talento andaluz estará presente durante todo el ciclo gracias a la participación de la bailaora sevillana Nazareth Reyes, el pianista Andrés Barrios y el cantaor Rafa del Calli en el primer concierto. El 22 de septiembre tendrán el turno el bailaor gaditano Juan Tomás de la Molía, también ganador del Concurso Nacional de Arte Flamenco en la pasada edición, la cantaora jienense Laura Marchal y el guitarrista granadino Fermín Fernández.

En la segunda mitad del festival, Marcos de Silva, guitarrista jerezano, Lucía Beltrán, cantaora de Huelva, y Claudia 'La Debla', bailaora de Granada, tomarán el relevo a sus compañeros. Por último, el domingo 24 de septiembre, a la guitarra estará el onubense Benito Bernal, el jerezano José 'El Berenjeno' al cante y la madrileña Laura Fúnez llevará la danza al escenario.

El festival, dirigido por Antonio Benamargo, ya están disponibles en su página web y tienen un precio entre 9 y 20 euros.

