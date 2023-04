La Bienal de Fotografía cumple 18 ediciones apostando por la mirada femenina

La Bienal de Fotografía de Córdoba cumple este viernes 18 ediciones, y lo hace apostando por una mirada femenina delante y detrás de la cámara. Ese podría ser un resumen de la edición que se celebra entre el 14 de abril y el 17 de junio, y que llega marcada por dos ausencias: la de Juan Carlos Limia, el que fuera uno de los grades impulsores de esta cita, y el de Ouka Leele, cuyo deceso está detrás del espíritu que impregna toda la programación.

Hablamos de uno de los festivales de fotografía más veteranos de España y que se celebra durante dos meses cada dos años en la capital cordobesa. En esta ocasión, habrá un total de 14 exposiciones repartidas por toda la ciudad, además de conferencias, talleres y exposiciones. Todo ello articulado a partir de la idea de centrar el foco en el trabajo de algunas de las fotógrafas contemporáneas más reconocidas en el ámbito nacional, fotógrafas que a través de su visión particular del mundo que nos rodea abordan temas tan cruciales como el medio ambiente, la relación de la especie humana con otros seres vivos y con la naturaleza, las relaciones de países casi olvidados con sus entornos más cercanos, la huella de culturas milenarias o la forma de subsistencia de comunidades alejadas de civilizaciones más avanzadas.

Con esta premisa se ha invitado a la presente edición de la Bienal de Fotografía a autoras tan relevantes como Isabel Muñoz, Estela de Castro, Hanna Jarzabek, Ana María Robles y Ana Palacios que estarán presentes en el acto inaugural de la Bienal, este viernes.

Muñoz será la protagonista de la muestra 1001, que se podrá ver en la Sala Vimcorsa, que recoge una serie de imágenes que son el resultado de siete viajes a Japón entre 2017 y 2020 en la que la artista refleja a través de sus fotografías la cultura japonesa, mezclando el respeto y la trascendencia de la tradición.

Por su parte, la Sala Cajasol acoge Zoocosis, la exposición de Estela de Castro centrada en la contraposición de entornos urbanos y la animalidad, mientras que el Centro Cultural José Luis García Palacios expondrá Fuera del mapa, la muestra de la fotógrafa polaca Hanna Jarzabek, tomadas en los años noventa cuando Transnistria se separó unilateralmente de Moldavia.

La Casa Góngora acoge por su parte dos exposiciones: Nilo Blanco, de la argentina Ana María Robles, en la que muestra la vida de los Mundari, pastores nómadas del Nilo; y Armonía, de la zaragozana Ana Palacios, un proyecto de fotografía documental que explora la vida en los santuarios de animales.

El Centro Pepe Espaliú, por su parte, mostrará una retrospectiva de la gran fotógrafa Ouka Leele, titulada Bárbara para siempre, y que incluye imágenes cedidas por el Archivo Municipal de Córdoba y el coleccionista José F. Gálvez.

El Teatro Cómico se incorpora este año a la Bienal mostrando las imágenes de Premio Internacional Women in Photo, es una selección compuesta por 80 fotografías de las 10 fotógrafas ganadoras de la 6a edición, mientras que el Museo Taurino explora la obra de Antonio Cabello, titulada Emires y sultanas. Príncipes del toreo.

El Colegio de Arquitectos expondrá Coloquios: realidades imposibles, de Florentino Molero y la Galería Ignacio Barceló hará lo propio con Queens of Fantasy, de José Antonio Buzón. La Sala Gris de Aforo mostrará la obra de Fidel Comas en una expo titulada Circus, y Casa Árabe tendrá dos exposiciones: una de Arte Marroquí y otra titulada Bagdad, un lugar moderno (1958-1978), de Latif Al Ani.

En cuanto a las exposiciones de calle, el Bulevar del Gran Capitán acogerá De polo a polo: un viaje a los grandes paraísos naturales con National Geographic.

Más allá de la mirada, la Bienal deja hueco a la reflexión en sus actividades paralelas. Así, tiene programadas cuatro mesas redondas entre abril y junio. La primera será Instagram y Redes Sociales. Una oportunidad real para los fotógrafos, a cargo de Phil González. Seguirá una mesa redonda sobre fotografía de viajes titulada Fotonautas 2.0, con Gonzalo Azumendi y Joaquín Conde, otra conferencia de Piedad Bejarano titulada Cuando las imágenes mienten. Posfotografía y ficción documental como visualidad contra hegemónica, y otra de Elena Pedrosa: Mirar, sentir, pensar. La mirada estética y conceptual en las fotógrafas andaluzas del siglo XXI.

Los talleres se celebrarán en la sede de Afoco y estarán impartidos por Lourdes R. Basoli, Elisa Miralles y Natasha Christia, mientras que Afoco también coordina una salida fotográfica a Zuheros con Gonzalo Azumendi, y la presentación del libro Polisemia, de Manuel Jesús Pineda.

Finalmente, el Centro Andaluz de la Fotografía y la Filmoteca de Andalucía, dependientes de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, se unen a la Bienal proyectando en Córdoba varios títulos vinculados a la fotografía entre abril y junio como Camille, del director francés Boris Lojkine, La mirada de Ouka Leele de Rafael Gordon, 2010, un documental que introduce al espectador en el universo creativo de la artista el 18 de abril con la intervención del director y de la hija de Leele, María Rosenfeldt. Le sigue Todos están muertos de Marisa Benito, 2023, que reflexiona sobre lo efímero de la fotografía digital el 19 de abril. Sacro, dirigida por José Antonio Buzón en 2023, será presentada por Rafael Patiño el 8 de junio. Séneca y Lucano. La virtud del imperio es la última obra de Miguel Ángel y Fátima Entrenas presentada por el propio director el 13 de junio. El broche final de la programación llega con El caballo español. El origen de Francisco Javier Fernández Bordonada, 2023, presentada igualmente por Patiño el 16 de junio.

Toda la información sobre la Bienal de Fotografía de Córdoba en la web: https://bienaldefotografia.cordoba.es/

