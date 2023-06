La Biblioteca Central arranca un mes de actividades para visibilizar la literatura LGTBIQ+ en niños, jóvenes y adultos

Cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTB en conmemoración de los disturbios de Stonewall (Nueva York, EEUU) ocurridos en el año 1969 primera ocasión, en que la comunidad LGTB luchó contra un sistema que los perseguía, y son generalmente reconocidos como el catalizador del movimiento moderno pro-derechos LGTB en Estados Unidos y en todo el mundo.

“Como bibliotecas plurales y diversas”, la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba se ha unido a la celebración de este día y durante todo el mes de junio albergará diferentes actividades para visibilizar y acercar la literatura LGTBIQ+ a niños, jóvenes y adultos.

Toda la programación tendrá lugar en la Biblioteca Central, donde durante todo el mes habrá una selección bibliográfica de literatura relacionada con este colectivo. Para los más pequeños, los días 1, 8, 15, 22 y 29 de junio, a las 19:00, se celebrará la Hora del Cuento, una actividad tradicional en la biblioteca, aunque esta vez estará orientada a llamar la atención sobre la igualdad entre todos. Tendrá lugar en la Biblioteca Infantil, ubicada en la planta baja de la Central.

En este mismo lugar, pero el 21 de junio a las 19:00, se presentará el cuento infantil María, pies de zanahoria, de Elena Flores, en el que narra la historia de María, una niña muy especial que tiene una gran sensibilidad con los animales. Ella los adora y vive grandes aventuras junto a ellos cuando va al campo, donde sus amigos peludos viven completamente libres.

María sueña con que la libertad que ve en el campo sea igual para todos los animales del mundo, por eso hará todo lo posible para acabar con la crueldad animal y fomentar la libertad de todos los seres vivos.

Antes, el 16 de junio a las 22:00, el patio de la Biblioteca Central acogerá el espectáculo juvenil Teatro Dado, premio Max 2019 y premio Nazario 2021 a la mejor propuesta.

Por último, el 28 de junio a las 19:30, la Doctora en Educación Melani Penna Tosso ofrecerá la conferencia Cómo educar en la diversidad afectiva sexual en la Sala Moliner de la Central.

Además de esta programación, las librerías de la ciudad ofrecerán un 5% de descuento durante todo el mes de junio en libros de autores y temática LGTBIQ+.

