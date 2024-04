La bailaora Mercedes de Córdoba, nominada a los Premios Nacionales de Danza del Reino Unido

La sección de danza del Círculo de Críticos de Reino Unido ha anunciado que la bailaora y coreógrafa Mercedes de Córdoba es una de las nominadas a los Premios Nacionales de Danza del país británico. Esta sección está formada por más de 60 escritores y críticos de danza, y estos son los únicos premios otorgados por profesionales del sector.

La cordobesa opta al premio a mejor actuación femenina clásica por su espectáculo Sí, quiero en el Flamenco Festival, una cita londinense en la que la artista colgó el cartel de No hay entradas y recibió una sonada ovación del público. En Sí, quiero, la artista sella un doble compromiso en el que explora las emociones que fluctúan en torno al arte y al amor e invita al público a celebrar la vida. De esta forma, arropada por el cante, la guitarra, la percusión y las palmas de los músicos que la acompañan, y por un cuerpo de baile de cuatro bailaoras que le sirven de espejo, Mercedes de Córdoba propone un viaje en el que los tradicionales rituales de las ceremonias nupciales sirven de sutil metáfora para compartir los sentimientos más primarios. Así, para combatir la incertidumbre, por pura supervivencia y sin esperar nada a cambio, la bailaora crea en esta obra un espacio propio para entregarse sin condiciones de forma clara y categórica con el flamenco que le conmueve y le impulsa.

Mercedes de Córdoba compite en esta categoría con la bailaora Sara Baras, por Alma; Isabel Coracy, por Nina, By Whatever Means; Fumi Kaneko por The Sleeping Beauty; y Tiler Peck, por Turn it Out.

Durante todo el pasado año, el jurado de estos galardones fueron calificando las 311 compañías, coreógrafos, intérpretes y artistas preseleccionados, y ha sido este mes de abril cuando ha dado a conocer el veredicto. Los ganadores serán anunciados en una gala en el teatroThe Coronet Theatre el lunes 3 de junio.