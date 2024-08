Axel Amores: de los grandes musicales a su proyecto de investigación teatral

Alejandro Amores, conocido artísticamente como Axel Amores, es uno de esos jóvenes cordobeses talentosos que se formó en su ciudad pero tuvo que salir de ella en busca de oportunidades, en su caso, para desarrollar su profesión como bailarín y actor. Con solo 13 años, una beca le llevó a la Escuela de Ballet de Víctor Ullate en Madrid y después, con sus estudios en el Conservatorio de Danza y la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, su talento le ha llevado a participar en grandes musicales, en película y series.

Ahora, a sus 33 años, de nuevo pasando por su ciudad en el programa Planneo al Fresco, mira hacia su horizonte para desarrollar la investigación teatral, como modo de ayudar a futuras generaciones de actores y bailarines en su formación y, si su sueño se cumpliera, a que el talento local permanezca sin tener que buscar oportunidades fuera como le ocurrió a él.

Amores recuerda en una charla con Cordópolis cómo ha sido ese viaje de ida y vuelta a Córdoba en su trayectoria profesional. Rememora cómo fue su paso siendo aún un adolescente por la Escuela de Ballet de Víctor Ullate, cómo después de completar su formación “me fui moviendo” y llegó a trabajar en musicales de renombre como El rey león, Billy Elliot o West side story.

Pero la trayectoria de este joven cordobés también le ha llevado delante de las cámaras, más centrado en su faceta como actor, en películas como Superagente Makey o a series de éxito internacional como La casa de papel.

Regreso a Córdoba

Como todo el mundo, recuerda la aparición de la pandemia en 2020. Y cómo para él fue el momento oportuno para volver a Córdoba. “Es cierto que era una idea que tenía rondando en la cabeza, pero por concatenación de contratos nunca era el momento”. Pero con la pandemia “todo paró. Y tuve la oportunidad de volverme y volví”, dice sobre su regreso a Córdoba. “Estaba de gira en Cádiz, se anuló todo de pronto y volví”.

¿Y cómo se reinicia su vida profesional en Córdoba? Esa pregunta tuvo su respuesta poco a poco, con diversos proyectos. Hizo colaboraciones con los conservatorios de Danza y de Música, proyectos en los que experimentaba su faceta como ayudante de dirección además de actor. Y, sin olvidarse de sus orígenes, este verano ha participado en La Compañía de Planneo, el programa de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba donde jóvenes artistas de distintas disciplinas ofrecen sus actuaciones al público.

“Ha sido un trabajo muy ameno”, dice sobre su papel en Institución 39, la obra que bajo la dirección de Gabriel Carrasco han llevado a la Casa de la Juventud este verano. Una obra en la que “todo el público entraba en un juego teatral, entraban en el recinto, libremente, pero al final estaban recluidos junto a los actores”, explica sobre el modo de incluir a los espectadores en la propia obra.

Con los actores paseando entre el público, haciéndole fotos, interpelándole directamente, “introduces al espectador en la escena y determina el transcurso de la obra en sí. Eso es el lenguaje que propusimos (...) Esto pone al público en una tesitura más incómoda tal vez, pero lo que se consigue es que esté con nosotros desde el comienzo hasta el final, como parte integrante, no solo como parte observadora”.

Con ese buen sabor de boca tras su participación en Planneo en Córdoba, Amores mira a su horizonte de futuro próximo, hacia donde quiere encaminar sus pasos ahora. Cuenta que va a comenzar un máster de Estudios Literarios y Teatrales en la Universidad de Granada. Y pone el foco directamente en lo que le mueve ahora: la investigación sobre el teatro.

Formar a futuras generaciones

“Yo ya he estado mucho tiempo trabajando en el teatro. Y en cualquiera de sus vertientes, a nivel profesional y académico he visto lo que ahora mismo tenemos. Creo que hace falta que haya profesionales que nos centremos en la investigación teatral para que podamos dar a los futuros actores y actrices, bailarines y bailarinas, a directores de escena, etc... un material sobre el que trabajar, al que acudir y con el que seguir creciendo artísticamente”.

Ve con claridad que solo con la investigación teatral se podrá “crear una documentación, artículos, libros, publicaciones, para seguir desarrollando profesionalmente a los que vienen, a las futuras generaciones” de quienes estarán sobre los escenarios. Y ahí, Alejandro Amores quiere ser partícipe de avanzar en ese camino de la investigación.

“En el teatro actual, por ejemplo, con creadores como Alberto Conejero, Paco Becerra o Angélica Liddell, hay información pero no existe nada donde se compile esa información, o se hable sobre su filosofía de trabajo, sobre si hay conexión de su obra con el teatro clásico”. Por eso, cree en la investigación que va a iniciar y “poder tratar el teatro desde una base científica, para poder equiparar los estudios teatrales a un estatus y un nivel académico” como otros.

¿Su sueño para hacer realidad el objetivo de esa labor investigadora en el teatro? Alejandro Amores cita a uno de sus profesores de danza, el también cordobés Antonio Ruz, que ahora va a abrir un centro coreográfico en el edificio de La Normal en Córdoba para el desarrollo de profesionales en el mundo de la danza. Y ve en ello un ejemplo: “Yo abogaría por que haya un espacio así también para el teatro”.

“Qué bonito sería hacer un centro de investigación teatral, para Córdoba. Creo que es necesario”, dice, sobre unir la historia y la teoría de la literatura, con los grandes escritores que ha dado esta tierra. “Podríamos sacarle mucho partido. Y no perder el talento de la gente que se forma aquí en las escuelas pero acaban yéndose porque no encuentran cómo desarrrollar su carrera”. El teatro como forma de vida, también en Córdoba.