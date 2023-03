Los Amigos de Medina Azahara presentan el proyecto colaborativo 'Sombra y Sonido'

El próximo viernes 10 de marzo la Casa Árabe acogerá el encuentro Sombra y Sonido, un proyecto dirigido por el artista sonoro Enrique del Castillo, primer ganador del premio de arte sonoro PowSOLO, según han informado a través de una nota Amigos de Medina Azahara.

La programación de la tarde consistirá en la proyección del documental, elaborado por Richard Horn, conversación sobre el proceso creativo con Enrique del Castillo, Richard Horn y Ana Zamorano, la interpretación en directo de Enrique del Castillo y, por último, una copa de vino.

Sombra y sonido es una pieza sonora creada por Enrique del Castillo a partir de ritmos generados por la retícula que forman el cruce de tallos en los tableros vegetales que decoran Medina Azahara y la Mezquita-Catedral de Córdoba.

La armonía generada por la sucesión de ritmos propone que lo vegetal se envuelva en el ambiente palaciego de Medina Azahara y religioso de la Mezquita Catedral. El proyecto parte de un análisis de la decoración vegetal realizado por la arqueóloga Ana Zamorano, que presentará asimismo el proceso creativo en conversación con Enrique del Castillo y Richard Horn.

Para la ejecución en directo de la obra, el artista principal utilizará un umbráfono, un artefacto diseñado por él mismo que dispone de tres lectores ópticos capaces de transformar en sonido los estímulos luminosos generados por un haz de luz al pasar a través de películas de celuloide. En este proyecto, los lectores transforman la retícula base de los tableros vegetales en sonidos, cada tablero genera su propio ritmo y armonía vegetal.

