Antonio José y Miguel Poveda ganan la final de 'Dúos increíbles' y donan parte del premio a dos asociaciones de Palma del Río

Los cantantes Antonio José y Miguel Poveda se han alzado como los dignos vencedores de la final del concurso Dúos increíbles, un formato promovido por RTVE en el que dos cantantes de diferentes generaciones cantan juntos versionando canciones clásicas. Tras proclamarse ganadores, ambos anunciaron las asociaciones a las que donarán el premio de 25.000 euros: Futuro Singular (Palma del Río), Appanedis (Palma del Río), Autismo Teacense (Las Cabezas de San Juan) y Abriendo Caminos (Jaén).

Las tres parejas que competían en esta última gala, además de Antonio José y Poveda, fueron Yoly Saa y Sole Giménez y Agoney y Ana Belén. Todos ellos se enfrentaron a tres rondas de canciones en las que el cantante palmeño y el catalán interpretaron Tu frialdad, Si tú no vuelves y Sobreviviré.

Al final de la primera, los triunfadores eran Ana Belén y Agoney. El dúo compuesto por Antonio José y Poveda subió al primer puesto del que no se bajaron hasta el final del programa, tras añadir las últimas votaciones del público presente en el plató. El segundo puesto fue para Ana Belén y Agoney y el tercero, para Yoly Saa y Sole Giménez.

