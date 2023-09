Andrew Pocrid, en su debut en la Fashion Week de Madrid: “Esto es hacer realidad un sueño”

A unas horas de hacer realidad “un sueño” este sábado, el diseñador Andrew Pocrid cuenta a Cordópolis cómo ha llevado los días previos a su debut en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. El cordobés pasará por Ifema con una colección de 46 looks “también como novedad, habrá alguna pincelada para chico”.

PREGUNTA: ¿Cómo has vivido estos días previos a tu debut en Fashion Week?

RESPUESTA: Con muchísima ilusión y responsabilidad, me siento muy afortunado de poder estar en esta pasarela. Ha sido un sueño durante años que hoy es una realidad, hay mucho trabajo y esfuerzo en el camino hasta llegar aquí.

P. ¿Qué significa para ti participar en él?

R. Como te decía anteriormente, esto significa hacer realidad un sueño. Recuerdo venir a esta pasarela hace muchos años como espectador amante de la moda y pensar, “ojalá algún día yo poder estar aquí”, pero claro jamás pensé que sería realmente posible.

P. ¿Por qué Insomnia? ¿De dónde viene este nombre?

R. Un momento personal complicado en el último año me llevó a pasar largas noches sin dormir, noches de insomnio donde aproveché este tiempo en vela para diseñar la colección que veremos en pasarela. Sin embargo, quise revertir de un momento difícil en un momento mágico que espero que sea lo que vivan mis invitados a mi desfile. Insomnia no es una historia triste sino todo lo contrario. Es una historia de ilusión y esperanza.

P. ¿Cuál ha sido tu principal foco de inspiración en esta colección?

R. Mi propio estilo. En mi debut en MBFW (Mercedes-Benz Fashion Week) he tenido como objetivo, dejar bien claro quién soy como diseñador, que la gente entienda de manera rotunda cuál es mi estilo y mi manera de ver a la mujer.

P. ¿Crees que participar en la semana de la moda va a suponer un cambio en tu carrera?

R. Bueno, no considero que esto vaya a cambiar mi rumbo, pero sí supone un paso más y una manera de enriquecer mi curriculum.

P. ¿Cuántos modelos se podrán ver en el desfile?

R. En el desfile veremos 46 looks , principalmente moda femenina pero también como novedad, habrá alguna pincelada para chico.

P. Cómo ha sido tu proceso de creación para estas creaciones.

R. Normalmente, no boceto la colección de primeras, dibujo scketches de detalles que marcarán la línea de la colección que posteriormente voy empleando en cada diseño. No me gusta planificar la colección al completo y luego ejecutarla sino más bien voy diariamente diseñando qué vestido me va pidiendo la propia colección.

De esta manera, la construcción de la colección se hace mucho más dinámica y me da lugar a poder ser más espontáneo ya que muchas veces las mejores ideas suelen surgir una vez que estás inmerso en el trabajo de creación.