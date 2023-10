Los Amigos de Medina Azahara organizan 15 paseos por Córdoba

A partir de octubre de 2023 y a lo largo de 2024, Amigos de Medina Azahara organizará una serie de paseos por espacios que, en algún momento de su historia, han sido claves en la articulación de la ciudad. “Pasearemos por espacios de poder, religiosos, de ocio, funerarios, fabriles… Seguiremos el recorrido del agua. Visitaremos algunos de sus barrios. Desde la ciudad antigua, nos acercaremos a la ciudad actual y a la imaginada”, señalan a través de una nota de prensa.

De esta manera, Amigos de Medina Azahara quiere conmemorar los 150 años de la publicación del primero de los volúmenes de los Paseos por Córdoba de Teodomiro Ramírez de Arellano. Los tres primeros coincidirán con el último trimestre de 2023, mientras que el resto se llevarán a cabo a lo largo de 2024. El primer paseo coincidirá con el día europeo de los Amigos de los Museos, este próximo domingo 8 de octubre. El paseo se realizará junto a la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Córdoba y la Asociación de Amigos de los Museos de Córdoba.

La cita arranca este domingo a las 11:00, en el Alcázar. “El profesor de arqueología de la Universidad de Córdoba, Alberto León Muñoz, nos acompañará en un recorrido por el espacio urbano que ocupó el Alcázar andalusí de Córdoba. Visitaremos sus restos visibles en el Palacio Episcopal, Palacio de Congresos, Biblioteca Pública, Baños Árabes, Alcázar de los Reyes Cristianos, San Basilio y la Ribera”, señalan.

El 5 de noviembre habrá un paseo por la Córdoba monumental y religiosa. En este caso, el catedrático de arqueología de la Universidad de Córdoba, Carlos Márquez Moreno, guiaráun recorrido por los grandes espacios oficiales de la Córdoba Romana. Partiendo de las esculturas monumentales descubiertas en la zona de la calle Morería y en los Altos de Santa Ana, se adentrará en la Corduba monumental en un paseo por la trama urbana donde se encuentran los principales edificios de la ciudad.

El 3 de diciembre está previsto un paseo por un Palacio Imperial. La coordinadora de la red de espacios culturales de la Junta de Andalucía en Córdoba, Camino Fuertes Santos, guiará un recorrido por el espacio que ocupó el palacio imperial de Maximiano. Se visitarán los restos conservados junto a la estación de tren, se aprenderá sobre lo que ocupaba el actual haz de vías, se entrará en algunos edificios más tardíos que están bien integrados en las nuevas construcciones y concluirá en la Avenida de Medina Azahara, donde anteriormente se levantaba el anfiteatro de Córdoba.

