‘Amapolamen’: el nuevo poemario de la cordobesa Elena Román

Algo puede doler lo suficiente como para que no quede más remedio que enfrentarlo desde lo absurdo. Como antídoto o no. Solamente para poder respirar. El surrealismo y el caos son las armas con las que Elena Román regresa en su nuevo poemario para navegar por diferentes historias que a veces son una sola y otras son multitud.

Amapolamen es su nuevo libro en prosa poética, que la escritora cordobesa reconoce también como su poemario más personal. Lo publica la editorial castellano-manchega Gato Encerrado, y la autora lo presentará el próximo martes, día 21 de marzo, a las 19.30, en el Centro Andaluz de las Letras de Córdoba, junto a la poeta Juana Castro.

Entre alegrías devastadoras y tristezas eufóricas, la poeta vuelve a desplegar su capacidad para reinventar el lenguaje y para narrar hechos imposibles. Desenfunda en microrrelatos donde con naturalidad la distancia imposible entre su mágica concepción del mundo y un sentimiento cotidiano que mira de frente al caos.

“La prosa poética es un lugar en el que siempre me he encontrado a gusto”, cuenta la autora, que ya manejó este estilo en poemarios anteriores. “Necesito a menudo salirme del formato del poema y expandirme en ese pequeño espacio que me proporciona la prosa poética”.

Reconoce que Amapolamen es un libro “personalísimo que debía ver la luz justo ahora, tan personalísimo que me ayuda a respirar en esta época”. Y lo hace, como en ella es habitual, hablando de la realidad desde lo absurdo. “No me refiero a maquillar la verdad, sino a considerarla desde otro prisma. No puedo cambiar muchos aspectos de la sociedad que me desagradan o incomodan, al estar fuera del alcance de mi mano, pero sí puedo tratarlos, sin obviar su crudeza, con un toque absurdo, descarado, surrealista, extraño”. En definitiva, habla del mundo desde su “otro mundo”, aunque “ambos sean el mismo”.

Este nuevo poemario alterna movimientos, “bien referidos a desplazamientos físicos, bien a desplazamientos emocionales”, pero sobre todo, entre sus páginas hay más amor y desamor que en otros libros. “El amor, poéticamente hablando, me tenía ganas. Y era el momento de hacerlo”.

Elena Román

Elena Román nació en Córdoba en 1970. En 2006 se trasladó a Toledo y, aunque regresó siete años después a Córdoba, desde entonces alterna ambas ciudades. Ha publicado veinte libros de poesía y narrativa, siendo los últimos ‘Álbum de fotos’ (II Premio de poesía Memorial Ana de Valle, 2022), ‘Nuevo mapamundi incorrecto’ (XXII Premio Luis Feria, 2021) y ‘Novedades: ayer – Posible antología 2008-2019’ (Liliputienses, 2020).

Ha sido premiada en numerosas ocasiones en los géneros de poesía, relato, cuento infantil y novela corta, habiendo ganado, entre otros, el Certamen Internacional Barcarola y el Premio Internacional Blas de Otero-Villa de Bilbao, ambos de poesía. Ha colaborado con diarios, revistas y antologías literarias, ha prologado a otros autores, escribe reseñas para ‘El coloquio de los perros’, y ha sido traducida al inglés, francés, rumano y árabe. Trabaja en gestión cultural y otros imposibles.

La Editorial Gato Encerrado inició su andadura hace más de seis años con el objetivo de editar libros de poesía sin ataduras ni intereses. Hasta el momento ha publicado, entre otros poemarios, ‘Cartografía de un abandono’, de Paloma Camacho Arístegui; ‘La esperanza o el cuerpo’, de Javier Manzano Fijó; ‘W - Rengo Wrongo seguido de Historias del señor W.’, de Jorge Riechmann (Colección ‘Entre las voces’); y ‘Los días perplejos’, de Félix Chacón.