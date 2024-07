La agenda del ‘finde’: el festival Al Fresco en Los Pedroches, y flamenco y teatro en Córdoba

Los amantes de la música tienen cita este fin de semana en Pozoblanco, que celebra la novena edición del festival Al fresco, con un cartel en el que actuarán (por días) Lorenzo Soria & Sebastián Orellana, Dani Llamas y Carlangas y los Cubatas (viernes) y los cordobeses Limousine, Triángulo de Amor Bizarro y Al Dual (sábado), además de ilustres djs de la provincia como Eselchino, de la sala Ambigú Axerquía, y Miamigomigue, de Volpina y El Colectivo“.

Mientras tanto, la capital mantiene el tipo con un concierto acústico de Ricardo Lezón, líder de McEnroe, en los jardines de Orive. Lezón es uno de los cantantes y letristas más ultradotados del panorama español, y su concierto, este viernes a las 22:30, se enmarca dentro de Cultura en Red.

Además, sigue activo el ciclo de conciertos Flamenco en la Terraza, que se celebran jueves, viernes y sábados en la terraza del Centro de Recepción de Visitantes a partir de las 22:00 y con entrada libre hasta completar aforo. Este viernes actúa la bailaora Sonia Monje y el sábana es el turno de la cantaora Alba Salinas con Niño Selu a la guitarra.

El teatro tiene su cita con Viana a Escena este viernes a partir de las 22:00. La obra programada es El sonido de Babilonia, de Clara del Valle, con adaptación de La Vidriera Teatro, centrado en la poesía de Lorca y su vida en Nueva York con la música negra (gospel, swing, jazz) como hilo conductor. Entrada libre hasta completar aforo.

La barriada de Los Ángeles, en Alcolea, podrá disfrutar el sábado a las 22:30 del espectáculo De la raíz a la copa, de la Compañía de Luisa Arenas, con Antonio de Pozoblanco, al cante, Javier Muñoz «El Tomate» y Rafael Muñoz «El Tomate», a la guitarra y Daniel Morales «Mawe», a la percusión

Cultura en red también ha programado la proyección de la película Héroes de barrio este viernes, 19 de julio de 2024 a las 22:30 en la Plaza del Lago, en el lateral del Centro Cívico Fuensanta (Distrito Sureste).

En cuanto a los cines de verano, en dos de ellos, el Coliseo San Andrés y el Delicias, el fin de semana tiene un rey: Santiago Segura, con Padre no hay más que uno 4, que se proyectará en ambos viernes, sábado y domingo. La alternativa la pone el Fuenseca, con Gru 4, Mi villano favorito. Todas las funciones empiezan a las 22:15.

Sigue abierta la exposición La edad de oro de los judíos de al-andalus en el Alcázar de los Reyes Cristianos, comisariado por José Martínez Delgado. Catedrático de la Universidad de Granada, y que documenta la vida cotidiana de los judíos en la Península Ibérica entre los siglos X y XIII a través de los documentos encontrados en la Guenizá de El Cairo. En fin de semana, el horario es: Sábado de 9:30 a 15:00 y domingos de de 8:15 a 14:45 h. La entrada es gratuita para residentes en el término de la capital.

