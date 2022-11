La Policía acude al Ayuntamiento de Córdoba a por documentación del 'caso Infraestructuras'

Varios agentes de la Policía Nacional de Córdoba acudieron el pasado miércoles al Ayuntamiento de la capital a requerir información relacionada con el conocido como caso Infraestructuras, según han confirmado fuentes oficiales del Cuerpo Nacional a preguntas de este periódico. Los agentes buscaban documentación relacionada con contratos en el área de Infraestructuras.

Fuentes municipales consultadas por este periódico han asegurado que en todo momento se ha colaborado con los agentes y han encuadrado la presencia policial en instalaciones municipales en la normalidad en el marco de la investigación.

Los agentes solicitaron varios de los expedientes investigados en el primer caso denunciado, el referido a un presunto fraccionamiento de los contratos en el área de Infraestructuras, en el marco de una investigación que está en marcha y que sigue abierta, confirmaron las fuentes oficiales. Los policías limitaron su presencia a la documentación, sin arrestar ni imputar a ningún trabajador.

En septiembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, firmó un auto por el que ampliaba otros seis meses más las diligencias de investigación del primer caso Infraestructuras. En este caso, el juez mantiene como investigados al funcionario jefe de mantenimiento de edificios municipales y colegios y a la excoordinadora que nombró Ciudadanos en este área del Ayuntamiento de Córdoba. El caso investiga los contratos de Infraestructuras en obras que supuestamente no se ejecutaron, proyectos que se pagaron con partidas dobles o contratos presuntamente fraccionados.

Según ha podido saber este periódico, el juez firmó un escrito ordenando a la Policía Nacional más líneas de investigación, que aún no han trascendido. Los agentes están recabando información. Cuando la culminen, remitirán su oficio al magistrado, que será el que tenga que determinar el futuro del caso.

Además, el juez también investiga un posible delito de malversación de caudales públicos a cuenta de dichos contratos, que suman un total de 42 expedientes objeto de la investigación judicial. Sobre ellos, la Fiscalía halló inicialmente indicios de estos presuntos delitos, con troceo de contratos, documentos falsos y vínculos familiares en las adjudicaciones.

Por otra parte, hay una segunda investigación en marcha también relacionada con el área de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Córdoba. En este caso, la denuncia partió del propio exdelegado del área y hoy concejal no adscrito, David Dorado. La denuncia de Dorado se sostenía sobre una auditoría interna que él mismo encargó cuando era delegado de Infraestructuras (fue cesado cuando estalló otro caso sobre otro presunto amaño de contratos de obras).

La auditoría hablaba directamente de un “complot” por el que los contratos que dirigía el jefe de Alumbrado Público en el Ayuntamiento siempre acababan en manos de las mismas empresas. Compañías de fuera de Córdoba y otras incluso del municipio se quejaban de que en las licitaciones se pedían determinados requisitos concretos imposibles de cumplir.

La Fiscalía decidió denunciar el caso ante el juez decano y se ha abierto una segunda investigación que mantiene investigado a otro funcionario más del área de Infraestructuras, al que el Ayuntamiento de Córdoba ha abierto expediente.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!