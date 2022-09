El juez del primer caso Infraestructuras amplía otros seis meses más las diligencias de investigación

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, ha firmado un auto por el que amplía otros seis meses más las diligencias de investigación del primer caso Infraestructuras. En este caso, el juez mantiene como investigados al funcionario jefe de mantenimiento de edificios municipales y colegios y a la excoordinadora que nombró Ciudadanos en este área del Ayuntamiento de Córdoba. El caso investiga los contratos de Infraestructuras en obras que supuestamente no se ejecutaron, proyectos que se pagaron doble o contratos presuntamente fraccionados.

El juez atiende una petición de la Fiscalía Provincial de Córdoba, reclamando más tiempo. Así, señala que con las declaraciones previstas para este mismo viernes “podría derivarse la posibilidad de ampliar el elenco de personas investigadas, así como de practicar nuevas diligencias de investigación, incluso en interés de las defensas de los investigados”.

Ese día están citados para declarar, entre otros, en calidad de testigos el responsable del Órgano de Apoyo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba, que advirtió sobre presuntas irregularidades en algunos de los contratos investigados, así como a otro funcionario del área de Infraestructuras cuya declaración quedó pendiente de la anterior citación el día que se escuchó en sala al exdelegado de Infraestructuras, David Dorado. .

“Dichas actuaciones difícilmente podrán ultimarse en el tiempo que resta para la finalización del plazo ordinario de investigación”, señala.

En el 'caso Infraestructuras' el juez ya ha imputado a dos cargos del Consistorio -la excoordinadora general de este área y un funcionario-, por supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental en los contratos. Además, el juez también investiga un posible delito de malversación de caudales públicos a cuenta de dichos contratos, que suman un total de 42 expedientes objeto de la investigación judicial. Sobre ellos, la Fiscalía halló inicialmente indicios de estos presuntos delitos, con troceo de contratos, documentos falsos y vínculos familiares en las adjudicaciones.

El alcalde dice que la Fiscalía ha archivado la “denuncia” por “obstrucción” del secretario del Pleno

Además del contenido de este auto, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha informado este jueves de que la Fiscalía ha “archivado” la “denuncia” que el pasado mes de mayo interpuso el secretario del Pleno en calidad de instructor de la investigación interna sobre segundo lote de contratos del 'Caso Infraestructuras'.

En mayo, Valeriano Lavela solicitó amparo al Ministerio Fiscal ante lo que consideró una presunta “conducta obstructiva” por parte de algunos técnicos del Ayuntamiento en el transcurso de su investigación interna sobre el 'caso Infraestructuras'.

En declaraciones a los periodistas primero, y en el Pleno Ordinario después, el alcalde ha anunciado que la Fiscalía ha archivado “esta denuncia”, que adelantó este periódico, lo que para el regidor da por concluida “la serpiente de verano” de este asunto, que se desató el pasado mes de mayo.

Sin embargo, el concejal David Dorado ha aprovechado su turno de palabra para precisar que el secretario del Pleno no interpuso ninguna “denuncia”. “Hubo petición de amparo, y el Fiscal no niega en su escrito que los técnicos se hayan negado a darle información al instructor”, ha dicho el que fuera delegado de Infraestructuras, hoy concejal no adscrito.

Además, ha dicho que el Ayuntamiento tiene esta información desde el 5 de septiembre, por lo que cree que ha ocultado el auto de la Fiscalía durante 16 días para darlo a conocer justo en el Pleno Ordinario en el que se le han demandado respuestas por su papel en el ‘Caso Infraestructuras’.