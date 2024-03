Un jurado popular juzgará el asesinato de Elia

Un jurado popular será el encargado de juzgar el asesinato de Elia, la joven cordobesa de 17 años que murió hace un año en el municipio de El Rubio, según han confirmado a este periódico fuentes cercanas al caso. Debido al lugar donde se cometió el crimen, el juicio tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Sevilla. Días después de los hechos, la pareja sentimental de la adolescente entró en prisión provisional sin fianza por un presunto delito de asesinato, aunque el joven de 21 años defiende que fue un “disparo accidental” en la cabeza.

Los hechos se produjeron el 27 de febrero de 2023 cuando la Guardia Civil localizó el cuerpo sin vida de la joven después de que la madre del arrestado llamara al instituto armado, de madrugada, para comunicar que su hijo había llegado a casa muy nervioso y asegurando que su novia se había pegado un tiro. Cuando los agentes llegaron al lugar, el hombre narró que en la vivienda de Rubio, donde vivía con la menor, encontró a la víctima “suicidada”, la “tapó con una manta y tiró a un arroyo el arma casera por miedo”.

Aunque el hombre no declaró ante la Guardia Civil, sí lo hizo ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Osuna, que es el que se encontraba de guardia el día en que se encontró el cuerpo de la joven y el que declaró su ingreso en prisión provisional sin fianza. Además, este juzgado es el órgano competente en materia de violencia sobre la mujer en este partido judicial. Ante el juez instructor, el detenido, que tiene antecedentes pero no relacionados con violencia de género o con hechos violentos, aseguró que mató a su pareja de un “disparo accidental”.

Según estas mismas fuentes, las acusaciones tienen de plazo hasta el próximo lunes para redactar sus escritos, al igual que el Ministerio Fiscal, quien solicitó más tiempo dado que no disponía de una documentación clave. Una vez que se formalicen estos escritos serán remitidos a la defensa y, tras ello, la causa se elevará a la Audiencia Provincial de Sevilla, que hará el reparto entre las secciones.

