La jueza de Mallorca levanta la cuarentena a los estudiantes que hayan dado negativo

La titular del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Palma de Mallorca ha anulado parcialmente la orden del Govern de las Islas Baleares por la que se mantienen confinados a 73 jóvenes cordobeses en un hotel de la capital asociados al megabrote de Covid 19.

La jueza entiende que los alumnos que han dado negativo deben volver a sus casas, mientras que mantiene la cuarentena para los que han dado positivo. Eso sí, la jueza pide al Govern que le informe cada cinco días de la situación de este brote de coronavirus.

La magistrada atiende, por tanto, la petición de la Fiscalía, que se había puesto a la retención de estos jóvenes.

Estudiantes cordobeses en Mallorca

De los 73 cordobeses en Mallorca, 34 han dado positivo. En Córdoba hay otros 71, de los que siete han dado positivo ya en la ciudad cordobesa.

Así, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma ha decidido no ratificar el confinamiento forzoso de parte de los jóvenes aislados en el hotel Palma Bellver por el 'macrobrote' asociado a viajes de fin de curso a Mallorca; en concreto, no ratifica el confinamiento de las personas que hayan dado negativo o a las que no se les ha practicado la prueba.

La juez toma esta decisión señalando que el Govern no ha acreditado que estas personas se traten de contactos estrechos con los jóvenes contagiados en el brote detectado, y considera que no es una medida proporcionada al limitar un derecho fundamental.

Confinamiento para los positivos

La juez sí avala confinar a aquellas personas que hayan dado positivo en una prueba de coronavirus.

Por otra parte, requiere al Govern balear que informe al Juzgado cada cinco días de la evolución en la situación de cada una de las personas afectadas para revisar el confinamiento.

Esta resolución puede ser recurrida en apelación ante la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.