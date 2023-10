Investigan a un hombre que destrozó un yacimiento de fósiles para usar las rocas como una escollera

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Priego de Córdoba mantiene abierta la investigación contra un agricultor por el considerado como uno de los mayores delitos contra el patrimonio en la provincia de los últimos años, tanto que la Fiscalía Provincial lo destaca en su memoria anual.

En concreto, el Juzgado ha decidido prorrogar la investigación a la espera de un informe detallado que encargó a la Universidad de Granada y que aún no se ha recibido. En el informe se trata de averiguar el alcance de los daños provocados en un yacimiento paleontológico en el que, presuntamente, un agricultor usó maquinaria pesada para llevarse unas rocas repletas de fósiles que usó como escollera para una acequia.

El caso fue resuelto por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de la Guardia Civil de Córdoba, con la colaboración de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Córdoba. El investigado es un vecino de Carcabuey. Las investigaciones se iniciaron tras la denuncia interpuesta por el director conservador del Parque Natural Sierras Subbéticas, que exponía que se habían detectado daños en un yacimiento paleontológico ubicado en el término municipal de Carcabuey, concretamente en la Cañada el Hornillo, dentro del Geoparque Natural Sierras Subbéticas. Los daños consistían en un expolio de rocas fósiles utilizando maquinaria pesada, con graves daños en el yacimiento.

Las rocas expoliadas fueron halladas en una finca próxima. Los guardias civiles descubrieron que habían sido utilizadas para la construcción de cuatro escolleras de una acequia de riego. El avance de las investigaciones permitieron a los guardias civiles del Seprona el esclarecimiento de los hechos y localizar al supuesto autor de los mismos, procediendo a su investigación como presunto autor de un delito contra el patrimonio histórico.

En este yacimiento de la Cañada el Hornillo se puede detectar la presencia de materiales de épocas muy diversas, que ha proporcionado a este parque protegido un reconocimiento de prestigio a escala internacional para el estudio de la evolución de las Cordilleras Subbéticas, así como para el estudio de la fauna Jurásica y Cretácica, especialmente en relación con el grupo de moluscos ammonites y belemnites.

Este conjunto de patrimonio histórico ostenta la declaración de Geoparque Mundial de la Unesco (renovado recientemente), por sus valores geológicos/geomorfológicos en virtud de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, un reconocimiento mundial a su riqueza histórica, científica y cultural.

Por su interés geológico y gran belleza paisajística también es un destino habitual de actividades de educación ambiental y sensibilización que se organizan en el Parque Natural Sierras Subbéticas. Los fósiles constituyen una herramienta indispensable para datar las rocas y estudiar la biodiversidad, los ambientes de depósito y la geografía del pasado.

Por todo lo expuesto el yacimiento paleontológico de la Cañada del Hornillo se considera un lugar especialmente protegido, de interés general, por su valor histórico, científico y cultural, de un valor económico incalculable, entre otras cuestiones.

Los daños y el expolio ocasionado, suponen un delito sobre el patrimonio histórico, contemplado en el art. 323 del Código Penal, además de realizar los hechos en contra de sus normas reguladoras Ley 14/2007, 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, Ley 42/2007, de 13 diciembre, de Patrimonio Natural y de Biodiversidad y Decreto de 7/2004, de 13 de enero, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos naturales y el plan Rector de Uso y Gestión. Investigado y diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.

