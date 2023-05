Un gorrilla de la plaza de toros, condenado a tres años de cárcel por robar a una pareja y agredir sexualmente a la chica

Un hombre ha sido condenado a tres años de prisión por robar a una pareja en el aparcamiento de los alrededores de la plaza toros y agredir sexualmente a la chica, que se encontraba impedida tras una caída. El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba cuya ejecución será sustituida por la expulsión del país del penado ya que se trata de un extranjero no residente legalmente en España. Además, el Alto Tribunal ha fallado que la ley del solo sí es sí no puede aplicarse en este caso, por lo que no le ha reducido la pena por el delito de agresión sexual.

Según la sentencia a la que ha accedido este periódico, el hombre era uno de los gorrillas que se sitúan en la plaza de toros en busca de donativos “a cambio” de ayudar a los conductores a aparcar. Sobre las 00:10 del 26 de marzo de 2022, el condenado y otro individuo cuya identidad no ha quedado determinada se aproximaron, cada uno por un lado, a un vehículo que estaba aparcando, conducido por un joven y su pareja, una mujer, de copiloto, quien llevaba una férula en la pierna izquierda y un collarín. En un momento dato, los dos hombres comenzaron a golpear los cristales reclamando dinero por haber ejercicio funciones de aparcacoches.

Mientras el joven se bajaba del coche y se disponía a coger las bolsas de la compra, la mujer procedió a bajarse del vehículo y a entregar al acusado 1,80 euros, quien los rehusó, tirando las monedas al salpicadero del coche en clara señal de desprecio. En ese momento, el otro individuo esgrimió una navaja y le dijo a la chica que le diese todo lo que tuviese, entregándole ésta 30 euros y un paquete de tabaco. El individuo desconocido y el condenado se repartieron el botín, momento en el que el primero abandonó el lugar. A continuación y repentinamente, el condenado cogió a la chica bruscamente del brazo y tiró fuertemente de ella.

Debido a que su movilidad estaba limitada por el collarín y la férula, prácticamente la llevó a rastras hasta la Avenida Gran Vía Parque, a la altura del supermercado Proxi, mientras le decía palabras obscenas tales como eres muy guapa, me gustas, quiero follar contigo y tu novio es una mierda, y empezó a tocarle sus senos y genitales por debajo de la ropa. La pareja de la joven intervino tratando de poner fin a la situación, aunque sin lograrlo, ya que el condenado le respondió con empujones. En ese forcejeo, el penado rompió la riñonera del joven.

En un momento dado se aproximó una pareja y un coche blanco y, aprovechando que el condenado propinaba una patada al vehículo, los jóvenes lograron huir, montaron en su vehículo y se dirigieron al pabellón de Vista Alegre. En el trayecto llamaron a la Policía, que se personó en el lugar minutos después.

Por estos hechos, el Supremo ha confirmado la pena de un años y seis meses de prisión por el delito de robo con intimidación y la misma pena por el delito de agresión sexual. En este sentido, el Supremo no ha reducido la condena por este último delito en aplicación de la ley del solo sí es sí dado que el juzgado cordobés le impuso el límite mínimo, que es el que se mantiene en el Código Penal tras la reforma.

Además, el hombre ha sido condenado a un mes y 15 días de multa a tres euros diarios por el delito leve de lesiones. A su vez, deberá abonar a la joven 20 euros por el dinero sustraído así como 280 euros por las lesiones, mientras que al hombre deberá abonar el valor de la reparación de la riñonera.